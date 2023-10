Arrivé l'été dernier au LOSC, Samuel Umtiti vit une période délicate. Néanmoins, il peut compter sur le soutien indéniable de ses coéquipiers.

LOSC : Samuel Umtiti en difficulté à Lille

Son arrivée l'été dernier avait suscité beaucoup d'espoirs du côté des supporters lillois. Mais après trois mois de compétition, force est de constater que Samuel Umtiti ne retrouve pas son niveau de prédilection. Jusqu'à présent, l'international français n'a disputé que 6 matchs toutes compétitions confondues, pour seulement 3 titularisations.

Devancé dans la hiérarchie des défenseurs centraux par Alexsandro et Lenny Yoro, Samuel Umtiti a joué seulement 2 minutes face au Stade Brestois. Son entraîneur est revenu sur le cas de l'ancien barcelonais, mercredi en conférence de presse. "J’ai beaucoup de respect pour le passé de Sam (Umtiti), mais en tant qu’entraîneur, le plus important à mes yeux, ce sont les performances des joueurs."

Gabriel Gudmundsson rend hommage à Samuel Umtiti

Après le point presse de Paulo Fonseca, c'est Gabriel Gudmundsson qui a répondu aux questions des journalistes. Le défenseur suédois a été interrogé sur Samuel Umtiti, et s'est montré très élogieux envers son coéquipier. "Je pense que c’est un honneur de jouer au côté d’un joueur comme Samuel Umtiti, qui a beaucoup d’expérience et qui l’a montré en équipe nationale. Comme je l’ai dit, on a un effectif de qualités, donc peu importe le joueur à mes côtés, on va essayer d’aller de l’avant ensemble et je m’adapte. Mais c’est toujours super sympa de jouer à côté de Samuel Umtiti qui est toujours proche de nous dans le vestiaire, qui nous donne des conseils et qui nous apprend beaucoup en tant que jeunes joueurs." Des déclarations qui devraient faire plaisir à Samuel Umtiti.