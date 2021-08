PSG Mercato : L’ex-président du Real confirme la venue de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 27 août 2021 à 10:55

Kylian Mbappé va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid cet été. Ce qui était au début du mercato une grosse rumeur, prend de plus en plus d’ampleur et devient réel. D’ailleurs, un ancien président du club madrilène a confirmé la probable arrivée de l’attaquant parisien chez les Merengues.

Ramon Calderon : « La signature de Mbappé est imminente »

Ancien président du Real Madrid de juillet 2006 à janvier 2009, Ramon Calderon s’est prononcé sur l’éventuelle arrivée de Kylian Mbappé. Et l’avocat espagnol se montre particulièrement confiant quant à l’aboutissement de cette affaire. Celui qui a fait venir au Real Madrid, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Royston Drenthe et Ruud van Nistelrooy, assure que le transfert de Mbappé est imminent.

« D’après mon expérience, le transfert est imminent. Dès que deux clubs s'assoient pour négocier avec une offre intermédiaire, les choses sont claires. Parfois, avec des choses si chères et si importantes, il faut simplement payer. Si le Real Madrid veut Mbappé maintenant, il devra payer ce montant pour lui », a déclaré Ramon Calderon dans une interview avec TalkSport. Selon plusieurs sources concordantes, le dénouement est effectivement proche dans ce dossier.

Le dossier Kylian Mbappé bouclé cette semaine

Le journaliste Mario Cortegana de Goal révèle que selon ses sources au sein du Real Madrid, le transfert de Kylian Mbappé va être finalisé cette semaine. « Il n’y a personne à qui j’ai demandé dans les dernières heures qui ne croit pas que Mbappé va signer à Madrid et que cela n’arrive pas d’ici à la fin de la semaine », explique le confrère. D’après Sky Sports, Florentino Pérez est parvenu à faire plier le Paris SG avec une seconde offre de 170 millions d’euros plus 10 millions de bonus.

À un an de la fin de son contrat, Mbappé va donc quitter le PSG pour rejoindre son club de coeur, le Real Madrid. Pour rappel, le champion du monde 2018 s’était déjà mis d’accord avec les Merengues sur la base d’un contrat de six ans, soit jusqu’en 2027, avec à la clé un salaire de 30 millions d'euros auquel pourraient s'ajouter des bonus en cas de victoire au ballon d'or et du nombre de buts inscrits.