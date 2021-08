ASSE : Ligue 1, Jorge Sampaoli se méfie de l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 28 août 2021 à 01:25

L’ ASSE affronte l’OM au Vélodrome, samedi (21h) en Ligue 1. Évoquant le match de la 4e journée de Ligue 1 en conférence de presse, Jorge Sampaoli a avoué qu’il craint les Verts.

Jorge Sampaoli se méfie sérieusement de l' ASSE

Le choc entre l’ ASSE et l’Olympique de Marseille est programmé, ce samedi soir, dans la cité phocéenne. Lors de la conférence de presse d’avant-match, Jorge Sampaoli n’a pas caché sa crainte du club stéphanois. Il se méfie ouvertement de l’équipe de Claude Puel. « L’AS Saint-Étienne est une équipe qui reste compétitive et très combative pendant toute la rencontre. C’est une formation qui tente beaucoup de choses face aux buts. Sainté est l’une des équipes qui a le plus tiré au but. Cela va être un match très intéressant », a déclaré l’entraîneur des Olympiens, dans des propos retranscrits par om.fr. Pour éviter de tomber dans le piège des Ligériens, Jorge Sampaoli a la solution. « Il faudra être concentré pendant 90 minutes. On va essayer de contrôler le match avec notre vitesse, mais il faudra faire attention aux contres », a-t-il demandé à ses joueurs.

Sainté sur une série de 2 victoires en Ligue 1 contre l'OM

Pour rappel, l’ ASSE avait infligé deux défaites à l’OM la saison dernière en championnat. Soit (2-0) au Vélodrome, lors du match aller et (1-0) au stade Geoffroy-Guichard au retour. Les Marseillais ont cependant infligé une défaite aux Stéphanois (2-1) à Guegnon, le 28 juillet dernier, en match amical, pendant la préparation estivale. Sur les six dernières confrontations entre les deux clubs en Ligue 1, il y a parité, soit 3 victoires pour les Verts et autant pour les Ciel et Bleu. Avant le match qui les oppose, l' ASSE est 11e avec 3 points, tandis que l' OM pointe à la 8e place avec 4 points, au classement général.