Stade Rennais Mercato : Un attaquant anglais bientôt au SRFC ?

Le Stade Rennais qui vient tout juste de se voir attribuer son groupe pour la Ligue Europa Conférence, avec notamment un duel choc avec Tottenham, est à la recherche d’un attaquant de haut niveau, et pourrait piocher vers l’Angleterre. Comme l’avance le média Football Insider, le SRFC serait en passe de recruter le très bon buteur de Hull City, Mallik Wilks.

Stade Rennais Mercato : Un nouvel attaquant bientôt à Rennes ?

Alors que les bretons viennent de se voir attribuer leur groupe de Ligue Europa Conférence (Tottenham, Vitesse Arnhem, Mura), le coach Bruno Genesio avait fait part lors d’une conférence de presse cet après-midi, que les dirigeants du SRFC s’activaient en interne pour enrôler un attaquant capable de soulager l’équipe en vue des différentes échéances de la saison. « On est en réflexion avec mes dirigeants, avec Florian Maurice, pour savoir ce que l’on peut éventuellement améliorer. On a encore quatre jours avant la fin du mercato, pour y réfléchir et éventuellement amener un supplément à cette équipe, notamment dans le domaine offensif. »

La récente blessure de Jérémy Doku (pour au moins 15 jours) a rendu imminente la venue d’un nouveau buteur en Bretagne et il semblerait que le choix soit déjà fait. Selon le tabloïd Football Insider, le Stade Rennais pisterait depuis plusieurs jours l’attaquant de Hull City, Mallik Wilks, auteur d’une saison fantastique en League One (troisième division anglaise) la saison dernière. Le board rennais s’apprête à formuler une première offre pour l’un des joueurs les plus en vue en Angleterre.

Si le SRFC est sur le coup, d’autres écuries européennes comme le Borussia M’Gladbach se sont aussi positionnées pour l’attaquant de 22 ans. Sous contrat jusqu’en juin prochain chez les Tigres, le joueur formé à Leeds a marqué 19 buts et réalisé 8 passes décisives en 44 rencontres de championnat la saison passée. Une très belle pioche pour Rennes si cela venait à se concrétiser.