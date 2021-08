Stade Rennais Mercato : 45M€, un cador anglais prêt à tout pour Doku

Publié par Thomas le 10 août 2021 à 16:40

Véritable révélation lors de l'Euro 2020 cet été, l'ailier belge Jérémy Doku a attisé les convoitises de nombreux cadors européens, malgré une saison en dents de scie au Stade Rennais. Parmi cette liste de prétendants, le club anglais de Liverpool semble être le plus à même d’enrôler la pépite de 20 ans. La valeur marchande de l'ailier des Diables Rouges est actuellement de 26 millions d'euros, mais Rennes ne le vendra en aucun cas pour cette somme. Les Reds seraient prêts à formuler une offre avoisinant les 45 millions d’euros, un montant qui correspondrait davantage aux attentes bretonnes.

Stade Rennais Mercato : Doku dans le viseur des Reds

La direction rennaise ne devrait pas se reposer de sitôt, après le dossier Camavinga, plus que jamais dans les tuyaux du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, voilà que les tabloïds britanniques informent qu’une autre pépite du SRFC fait l’objet de convoitises venant de Premier League. Liverpool ferait le forcing pour enrôler le buteur rennais et serait disposé à payer une somme de 45 millions d’euros. Si la première saison de Doku au Stade Rennais n’a pas été des plus convaincantes, il se pourrait que l’espoir belge quitte le navire breton dès cet été tant sa cote a augmenté depuis cet été.

Jürgen Klopp verrait en Jérémy Doku le profil idéal pour suppléer les trois attaquants phares de devant (Firmino-Salah-Mané). Dans le même temps, le Suisse Xherdan Shaqiri est proche d’un départ, et de nombreuses rumeurs font état d’un transfert vers l’Olympique Lyonnais. Arrivé au SRFC l’année dernière d’Anderlecht, le joueur de 19 ans était alors devenu la recrue la plus onéreuse du SRFC. Doku aura eu la confiance de ses coachs Julien Stéphan et Bruno Genesio en disputant 30 rencontres de championnat pour seulement 2 buts inscrits.