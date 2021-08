OM Mercato : 15 M€, Longoria face à un dilemme pour Caleta-Car !

Publié par Timothée Jean le 27 août 2021 à 23:55

Sur le dossier depuis plusieurs semaines, Wolverhampton a formulé une offre pour s’attacher les services de Duje Caleta-Car. Mais cette proposition anglaise ne devrait pas satisfaire la direction de l’ OM.

Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille s'est considérablement renforcé en défense centrale cet été avec les arrivées de Leonardo Balerdi, Juan Peres et William Saliba. Il fallait donc anticiper le probable départ de Duje Caleta-Car, qui souhaite changer d’air cet été. Mais à quelques jours de la fermeture du mercato estival, l’international croate est toujours bel et bien un joueur de l’Olympique de Marseille.

Pourtant ce ne sont pas les prétendants. Duje Caleta-Car conserve une belle cote en Premier League où West Ham, Southampton et Wolverhampton s’activent pour arracher sa signature. Et ce sont les Wolves qui se montrent très entreprenants sur ce dossier. RMC Sport révèle en effet que les dirigeants de Wolverhampton ont proposé une offre de 15 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur de 24 ans. La direction de l’ Olympique de Marseille va-t-elle céder son défenseur à ce prix ? Cette question mérite d’être posée alors que les offres ne sont pas légion pour la vente du défenseur central.

Duje Caleta-Car finalement maintenu ?

De son côté, Duje Caleta-Car serait-il tenté par la perspective de rejoindre les Wolves en Premier League ? C’est possible, d’autant plus que le Croate n’a jamais caché son admiration pour le championnat anglais. Les différentes parties engagées dans ce dossier poursuivent toujours les négociations afin de trouver un terrain d’entente.

L’ OM attendrait toujours une offre comprise entre 20 et 30 millions d’euros pour céder son joueur. Les dirigeants de l’Olympique de Marseillais vont-ils maintenir leur position jusqu’au bout ? Deux options s’offrent actuellement aux Marseillais. Soit l’ OM accepte cette offre de Wolverhampton et règle rapidement le départ de Caleta-Car, soit le club phocéen reste inflexible et conserve son défenseur pour une saison supplémentaire. La balle est désormais dans le camp des dirigeants marseillais, qui ont quatre jours pour trancher avant la fermeture du mercato.