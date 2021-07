OM Mercato : 25 M€, un premier accord en vue pour Caleta-Car !

Publié par Timothée Jean le 26 juillet 2021 à 18:58

Détenteur d’un bon de sortie, Duje Caleta-Car devrait quitter l’ OM cet été. Le défenseur croate ne manque pas de sollicitations en Italie et en Angleterre. Mais c’est bien Tottenham qui serait proche de rafler la mise dans ce dossier.

OM Mercato : Caleta-Car se rapproche de Tottenham

Lors du dernier mercato hivernal, Duje Caleta-Car était proche de s’engager avec Liverpool avant d’être retenu par la direction de l’Olympique de Marseille. Mais la donne devrait être différente cet été. En quête de ressources financières, la direction marseillaise envisage de le vendre durant ce mercato estival. Les dirigeants marseillais ont déjà anticipé son départ avec le recrutement de Luan Peres et William Saliba. Les seuls paramètres encore méconnus concernent sa future destination ainsi que la formule qui sera utilisée pour son transfert.

Les sources sont en effet unanimes sur le sujet, à l’image du journaliste italien Nicolo Schira, qui croit connaître la prochaine destination du défenseur central avec une priorité en tête : la Premier League. Le confrère révèle en effet que les dirigeants de Tottenham ont entamé les négociations avec l’Olympique de Marseille en vue du transfert de Duje Caleta-Car. La source explique que les négociations entre les deux parties se sont intensifiées ces derniers jours et pourraient déboucher sur un accord. Aucun montant n’a encore fuité, mais les Spurs possèdent des ressources financières solides et pourraient rapidement boucler le deal.

D’autres prétendants à l’affût pour Duje Caleta-Car

Après l’échec de son transfert l’hiver dernier, Duje Caleta-Car pourrait voir son souhait de rejoindre la Premier League s'accomplir cet été. Les discussions entre Tottenham et l’ OM se poursuivent toujours, mais rien n’est acté dans ce dossier. Ce qui laisse encore une chance aux autres courtisans. West Ham et Naples s’activeraient également en coulisses afin d’arracher sa signature. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, pourrait donc atteindre son but en touchant un joli pactole sur le probable départ de son défenseur central. Pour rappel, le prix du défenseur marseillais est estimé à 25 millions d'euros, selon Transfermarkt.