PSG Mercato: Daniel Riolo lâche une bombe sur la fin du Mercato

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2021 à 13:55

À quatre jours de la fermeture du mercato estival, les lignes bougent du côté du PSG. Notamment avec le dossier Kylian Mbappé. Mais Daniel Riolo croit savoir comment va se terminer cette période de recrutement chez les Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Riolo annonce des départs et des arrivées

À quatre jours de la fermeture du mercato estival, le mercure pourrait encore monter d’un cran du côté du Paris Saint-Germain. Après avoir réussi à attirer Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et surtout Lionel Messi, le club de la capitale pourrait encore frapper fort d’ici le 31 août à minuit. Daniel Riolo en est convaincu.

Cependant, le journaliste de RMC Sport avoue que le PSG va devoir vendre avant de lancer son ultime offensive sur le marché des transferts. Le chroniqueur de l’After Foot indique même que le défenseur international allemand Thilo Kehrer (24 ans) sera le prochain à quitter l’équipe de Mauricio Pochettino.

« Le PSG va vendre des joueurs, car il l'a promis à la DNCG. Thilo Kehrer va être vendu et ce n'est pas le seul joueur, puisqu'il va y avoir des arrivées d'ici le 31 août », a lancé Daniel Riolo sur les antennes de la radio métropolitaine. Sans citer de nom au chapitre des arrivées, la succession de Kylian Mbappé qui devrait rejoindre le Real Madrid est le principal chantier des dirigeants parisiens pour cette fin de mercato.

Le PSG à la recherche d’un successeur à Mbappé

Si Kylian Mbappé est encore à Paris et qu’il était présent à l’entraînement du Paris Saint-Germain ce samedi, la presse espagnole assure que l’international français de 22 ans va évoluer sous les couleurs du Real Madrid cette saison. Selon Marca, l’ancien buteur de l’AS Monaco a trouvé un accord avec le club madrilène sur la base d’un contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2027, contre un salaire de 30 millions d’euros annuels. Le Real Madrid a offert en seconde proposition un chèque de 170 millions d’euros plus 10 millions de bonus, mais le PSG espère 180 millions d’euros sans bonus.

Les négociations se poursuivent et un accord pourrait intervenir dans les prochaines heures. En cas de départ de Mbappé, le Paris SG devrait frapper un dernier gros coup pour lui trouver un digne successeur. Et si le nom du brésilien Richarlison (24 ans) d’Everton a été évoqué ces derniers jours, c’est le phénomène norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland qui a les faveurs des dirigeants parisiens.

D’après L’Équipe, le serial buteur de 21 ans a été érigé en priorité absolue pour ces quatre derniers jours du mercato estival. Si le BVB n’est pas forcément vendeur, Sky Sports assure qu’une offre colossale pourrait faire changer d’avis à la direction du club allemand. Le PSG pourrait donc investir tout l’argent que le Real Madrid paierait pour Mbappé sur Haaland.

Affaire à suivre donc…