PSG Mercato : Succession Mbappé, le clan Haaland a choisi Paris

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2021 à 07:55

Pressenti pour remplacer Kylian Mbappé au PSG, Erling Haaland pourrait débarquer en Ligue 1 d’ici le 31 août à minuit. Le clan de l’attaquant du Borussia Dortmund semble avoir fait le choix du club de la capitale.

Le PSG veut tenter le gros coup Haaland

Vendredi, Saber Desfarges a confirmé que le Paris Saint-Germain a fait d’Erling Haalandsa principale priorité pour la succession de Kylian Mbappé. Toutefois, l’ancien présentateur de la chaîne Téléfoot précise que le BVB reste inflexible et exclut toute idée de transfert de son numéro 9 d’ici le 31 août. Sky Allemagne abonde dans le même sens, mais indique qu’une proposition à hauteur de 200 millions d’euros pourrait vite faire réfléchir par deux fois les dirigeants du club allemand.

« Le Borussia Dortmund n’a pas l’intention de vendre Erling Haaland cet été. La position n’a pas changé, il y a l’intention de garder le joueur au moins jusqu’à l’été prochain. Le club allemand n’a pas reçu une offre récente pour l’attaquant et n’a pas été informé d’une approche par ses représentants. Bien sûr, une offre de 200 millions d’euros pourrait changer les choses, mais il n’y a pas d’indication d’une offre à venir », explique la chaîne allemande. Mais le PSG pourrait avoir une belle ouverture insoupçonnée dans ce dossier.

Raiola essaye de pousser Haaland au PSG

Selon le tabloïd britannique The Telegraph, outre la piste Richarlson (24 ans, Everton), le Paris Saint-Germain « le PSG tente de faire un gros coup de dernière minute afin de remplacer Mbappé avec Erling Haaland. Le club a sondé le joueur via son agent Mino Raiola sur la possibilité ou non de le faire partir du Borussia Dortmund alors qu’il ne reste que quelques jours. »

Toujours selon la même source, « Dortmund a affirmé tout l’été qu’il ne va pas vendre Haaland, mais cela pourrait ne pas arrêter le PSG qui peut tester cette fermeté avec une offre immense. » De son côté, Mino Raiola, lui, tente de pousser son client vers un transfert au Paris Saint-Germain comme il l’a réussi avec le gardien italien Gianluigi Donnarumma. `

En effet, le journaliste Abdellah Boulma, le puissant agent de joueurs incite le Golden Boy 2020 à réclamer son départ de Dortmund pour signer au PSG. D’autant que le vice-champion de France serait disposé à réinvestir tout de suite l’argent du transfert de Kylian Mbappé pour recruter Haaland. Affaire à suivre donc…