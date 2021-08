Montpellier : Succession de Delort, un ancien de l' OM approché

Publié par Ange A. le 30 août 2021 à 02:10

L’OGC Nice a fini par arracher Andy Delort au Montpellier Hérault. Le MHSC penserait à un joueur laissé libre par l’Olympique de Marseille pour remplacer son ancien capitaine.

Un ancien marseillais visé pour la succession d’Andy Delort

Nouvel entraîneur du Montpellier Hérault, Olivier Dall’Oglio réalise des débuts compliqués sur le banc de La Paillade. Le successeur de Michel Der Zakarian ne compte qu’une seule victoire après 4 journées de Ligue 1. L’entraîneur montpelliérain vient d’ailleurs d’enregistrer un coup dur avec le transfert d’Andy Delort à l’OGC Nice. L’avant-centre de 29 ans avait déjà pourtant bien lancé sa saison avec deux buts et une passe décisive en trois matchs. Cette vente a rapporté 10 millons d’euros au club présidé par Laurent Nicollin. Suite à son départ, le club de l’Hérault devrait recruter un nouvel attaquant. Reprenant des informations de Le 10 Sport, Goal assure que Montpellier va recruter l’ancien marseillais Valère Germain.

Valère Germain, un bon coup à 0€ pour le MHSC ?

L’attaquant âgé de 31 ans présente une situation contractuelle intéressante. Pas prolongé par l’OM, il est libre de s’engager avec le club de son choix. La même source révèle qu’un accord a déjà été trouvé entre le MHSC et Valère Germain pour un contrat de courte durée. De même, le montant de son futur salaire à Montpellier n’a pas encore fuité. En signant l’ancien Marseillais, le club de l’Hérault va recruter sa quatrième recrue estivale après Mamadou Sakho (Crystal Palace), Thuler (Flamengo) et Léo Leroy (Chateauroux). Quant à Germain, il va connaître le quatrième club de sa carrière après Monaco, Nice et Marseille.