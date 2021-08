Mercato PSG : Nouvelle annonce retentissante du Real sur Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 30 août 2021 à 11:05

Annoncé tout proche du Real Madrid depuis plusieurs jours, Kylian Mbappé n’a toujours pas quitté le PSG. À 48 heures de la fermeture du mercato estival, le club madrilène fait un nouveau point sur ce dossier qui tient en haleine toute la planète foot.

Butragueño : « Nous n’avons rien à dire sur Mbappé pour le moment »

Après une première offre de 160 millions d’euros refusée par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid est revenu à la charge en proposant à Nasser Al-Khelaïfi 170 millions d’euros plus 10 millions de bonus pour recruter Kylian Mbappé. Mais les Merengues n’ont reçu aucune réponse de la part des dirigeants parisiens. Faisant ainsi perdurer le suspense dans ce dossier.

Et alors que les rumeurs s’enchaînent au fil des heures, Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles de la Maison-Blanche, a été interrogé sur le sujet. Le collaborateur de Florentino Pérez a confirmé que l’actuel leader du championnat espagnol était toujours dans l’attente pour le champion du monde 2018.

« Nous n'avons rien à dire sur Mbappé pour le moment. Nous comprenons que les gens soient dans l’attente, que c'est une nouvelle dont on parle dans tous les médias, mais la vérité est que nous n'avons rien à dire », a déclaré Emilio Butragueño au micro de Movistar+ après la victoire des siens face au Betis Séville (1-0), samedi. Aux dernières nouvelles, les Madrilènes s’apprêtent à formuler une troisième offre au PSG pour l’international tricolore de 22 ans.

Mercato PSG : Mbappé au Real pour 200M€ ?

Le Real Madrid n’a plus que 48 heures pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo de laisser filer Kylian Mbappé. Et Florentino Pérez compte bien tenter sa chance dans les prochaines heures. En effet, selon les informations divulguées ce lundi par le journal L’Équipe, le Real, qui tient absolument à recruter l’ancien avant-centre de l’AS Monaco cet été, va transmettre au Paris Saint-Germain une troisième proposition qui pourrait atteindre les 200 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si les Rouge et Bleu seront prêts à laisser partir leur buteur dans les derniers moments du marché des transferts sans lui avoir trouvé de remplaçant.