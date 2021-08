OM Mercato : Un gros chèque inattendu bientôt dans les caisses

Publié par Timothée Jean le 30 août 2021 à 11:35

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, peut se frotter les mains en cette fin de mercato estival. Le Liverpool de Jürgen Klopp avance sur la piste d’un ancien marseillais, ce qui pourrait faire rentrer de l’argent dans les caisses du club phocéen.

OM Mercato : Un futur chèque pour Pablo Longoria

Le président de l' OM, Pablo Longoria, s’est montré très actif sur le marché des transferts avec pas moins de neuf renforts officialisés. La dixième recrue, Amine Harit, devrait s’engager sous peu. Mais avant de poursuivre son recrutement XXL, la direction de l’ OM espère boucler quelques ventes en cette fin de mercato. Les probables départs de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car pourraient permettre au club de renflouer ses caisses.

Un ancien Marseillais pourrait également rapporter de l’argent au club phocéen. En effet, Lucas Ocampos (27 ans), vendu par l’ OM au FC Séville en 2019, est proche de découvrir la Premier League. Selon les informations de TodoFichajes, l’attaquant argentin devrait rejoindre Liverpool cette saison. La compagne de Lucas Ocampos a même lâché un indice sur sa future arrivée chez les Reds en postant un message très évocateur sur son compte Instagram : « You'll Never Walk Alone », a-t-elle écrit. Ce message n’est pas passé inaperçu.

15 % à la revente pour Lucas Ocampos

Selon la source, le transfert de Lucas Ocampos à Liverpool est entré dans sa phase finale. Les négociations entre les Andalous et les Reds sont très avancées et une officialisation pourrait tomber dans les prochaines heures. Estimé 40 millions d’euros selon Transfermarkt, l’attaquant sévillan pourrait coûter bien plus à Liverpool. Un montant de 50 millions d'euros est évoqué.

La bonne nouvelle pour les Marseillais dans ce dossier est qu’ils devraient percevoir une partie de cet éventuel montant du transfert. Razon révèle que l’ OM devrait percevoir 15 % sur le futur transfert de Lucas Ocampos, ce qui représente un joli chèque pour Pablo Longoria pour financer ses futures emplettes. Il faudra pour cela que Liverpool boucle d’abord le transfert de l’ailier droit du FC Séville. En attendant, la direction marseillaise travaille en coulisses pour renflouer ses caisses.