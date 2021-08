PSG Mercato : Gros coup tordu du Real Madrid à Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 30 août 2021 à 21:25

Kylian Mbappé va-t-il réussir à quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid dans ces dernières heures du mercato estival ? Les deux clubs discutent pour le transfert de l’attaquant tricolore. Mais RMC Sport lâche une bombe sur ce dossier.

Le Real Madrid stoppe les négociations pour Kylian Mbappé

Si l’information se confirme, c’est un véritable coup de tonnerre dans le dossier Kylian Mbappé. En effet, selon RMC Sport, le Real Madrid s’est retiré des négociations avec le Paris Saint-Germain pour l'international français de 22 ans. « Selon nos informations, le Real Madrid a stoppé les discussions pour Kylian Mbappé. Présents à Paris, les représentants du club madrilène ont fait savoir qu'ils arrêtaient les négociations. Un nouveau retournement de situation n'est toutefois pas à exclure d'ici à mardi soir et la fermeture du mercato », explique le journaliste Loïc Tanzi de la radio métropolitaine. Alors qu’une troisième offre de la Maison-Blanche était attendue pour tenter de recruter le Golden Boy 2017, le vice-champion d’Espagne en titre s’est retiré avec fracas du dossier.

Le Real Madrid attend la réponse à sa seconde offre

D’après plusieurs sources concordantes aussi bien en France qu’à l’étranger, le Real Madrid est revenu à la charge avec une seconde offre de 170 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus après sa première proposition de 160 millions refusée pour Kylian Mbappé. Selon RMC Sport, cette proposition du club catalan n’a pas encore été officiellement refusée par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo.

Florentino Pérez et les siens refusent donc de poursuivre dans ce flou et ont donc décidé de quitter la table des négociations, refusant de participer à la surenchère de leurs homologues parisiens. Toutefois, la porte reste ouverte et Julien Maynard précise que les discussions sont toujours en cours entre les clubs, mais les positions restent assez éloignées pour le moment.

Affaire à suivre...