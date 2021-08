PSG Mercato : Mbappé, dernière ligne droite, Paris va craquer ?

Publié par JEAN-LUC D le 30 août 2021 à 23:25

Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid et le club madrilène veut absolument recruter l’attaquant du PSG dans les prochaines vingt quatre heures. Les choses s’accélèrent dans ce sens dans la capitale.

Mbappé a demandé au PSG de considérer l'offre du Real

Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger avec le Paris Saint-Germain et aurait demandé à ses dirigeants de considérer la dernière proposition du Real Madrid. D’après les informations de Sky Sport, après avoir offert 180 millions d'euros, bonus inclus, le Real Madrid est revenu à la charge ce lundi avec une troisième proposition de 200 millions d'euros, précisément 170 millions d’euros plus 30 millions d’euros de bonus pour tenter de récupérer l’international français de 22 ans dans ces dernières heures du marché des transferts de l’été.

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, le natif de Bondy ne compte pas prolonger son bail qui expire dans un an. Selon le journal espagnol Marca, le champion du monde 2018 n’a pas l’intention d’aller au clash avec le PSG, mais souhaite que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo négocient un accord avec Florentino Pérez et les siens pour son transfert. Toutefois, si le deal n’aboutit pas, le protégé de Mauricio Pochettino est également prêt à s’investir à 100% avec le Paris SG pour cette saison aux côtés de Lionel Messi et Neymar. Et aux dernières nouvelles, c’est la tendance actuelle dans ce dossier.

Le Real Madrid arrête les discussions pour Mbappé

Le quotidien L’Équipe confirme ce soir que les négociations entre les dirigeants du PSG et leurs homologues du Real Madrid pour Kylian Mbappé ont été interrompues ce lundi en début de soirée. « Sauf retournement de situation, l'attaquant restera au PSG cette saison », écrit le média sportif sur son site internet. La source francilienne explique que le club madrilène n’a pas reçu de réponse après sa seconde offre de 180 millions d’euros, mais a évoqué oralement une troisième proposition de 200 millions d’euros qui n’a pas non plus été acceptée par le Paris Saint-Germain.

Cependant, le vice-champion de France a démenti cette troisième offre et révélé que « les conditions posées pour se séparer de Mbappé ne sont pas atteintes à ce jour. » Sauf énorme revirement de dernière minute, les supporters parisiens verront cette saison Messi, Neymar et Mbappé sous les mêmes couleurs.