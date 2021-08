LOSC Mercato : L’arrivée d’un attaquant bouclée dans 24 heures ?

Publié par Timothée Jean le 31 août 2021 à 12:25

Longtemps en quête d’un nouveau milieu de terrain, le LOSC va finalement mettre à profit la dernière journée du mercato estival pour tenter de recruter un attaquant. C’est en tout cas la priorité de Jocelyn Gourvennec, selon les informations de RMC Sport.

LOSC Mercato : Gourvennec veut renforcer son attaque

Pendant plus de deux mois, le mercato du LOSC a tourné autour d’un objectif principal : recruter un ou deux nouveaux milieux de terrain pour compenser les départs de Boubakary Soumaré (Leicester) et de Luis Araujo (Atlanta). Des noms et des pistes plus ou moins sérieuses ont circulé dans les couloirs des Dogues. Au final, les dirigeants lillois sont parvenus à mettre la main sur la pépite belge Amadou Onana en provenance de Hambourg contre un chèque de 7 millions d’euros.

Désormais, la direction travaille sur un autre dossier. Selon les informations divulguées par la radio sportive, la priorité du LOSC se trouve maintenant ailleurs, en attaque pour être plus précis. Les Lillois espèrent mettre la main sur un nouveau buteur afin de renforcer un secteur de jeu miné par des blessures en cascade.

Le LOSC privé de trois attaquants

En effet, Jonathan Bamba et Timothy Weah (lésion musculaire et ischios) sont indisponibles pour plusieurs semaines. Renato Sanches, touché au genou, a lui rejoint la liste des blessés du LOSC. Le Portugais sera éloigné des pelouses durant plusieurs semaines.

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions qui démarre le 14 septembre contre Wolfsburg au Stade Pierre-Mauroy, l’effectif du LOSC semble amoindri. Les dirigeants de Lille OSC s’activent donc afin de faire signer un renfort offensif avant la fin du mercato prévue ce mardi 31 août à minuit. Les noms de Mostafa Mohamed (Galatasaray) et de Zinedine Ferhat (Nîmes Olympique) ont notamment été évoqués ces derniers jours à Lille. Reste à savoir si ces pistes aboutiront. Réponse dans les prochaines heures.