OM Mercato : Zinédine Ferhat, le LOSC double Marseille !

À une année de la fin de son contrat avec le Nîmes Olympique, Zinédine Ferhat est pressenti pour rejoindre l’ OM cet été. Mais selon les dernières informations du Midi Libre, le LOSC s’est positionné sur le dossier et est sur le point de boucler la signature du milieu offensif algérien.

Obligé de composer avec des finances limitées, l'Olympique de Marseille ne manque pas d'ambitions cet été. Une ambition symbolisée par l’arrivée de huit nouvelles recrues majeures cet été. Et le club phocéen n’a pas encore terminé ses emplettes, plusieurs nouveaux renforts sont encore attendus. En effet, l’OM recherche plusieurs profils, notamment en attaque où les Ciel et Blanc comptent trouver une doublure de qualité pour Dimitri Payet.

Pour ce faire, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont coché le nom de Zinédine Ferhat. Un bon plan à priori puisque l’international algérien n’a plus qu’un an de contrat avec Nîmes Olympique. De plus, il ne serait pas enclin à poursuivre avec les Crocos en Ligue 2. Et le milieu offensif ne serait pas insensible au projet ambitieux de l’OM. Mais les signaux positifs pour l’Olympique de Marseille s’arrêtent là dans ce dossier. Pire même, le LOSC, en quête de nouveau renfort offensif, est passé par là ces derniers jours et serait proche d’emporter l'affaire.

Accord entre Zinédine Ferhat et le LOSC ?

En effet, selon les informations du Midi Libre, les dirigeants du club lillois seraient parvenus à arracher un précieux accord dans ce dossier. La source explique que Zinédine Ferhat aurait répondu favorablement à la proposition lilloise. Il ne resterait plus qu’à trouver un accord économique entre les deux écuries pour acter son transfert. Les deux parties poursuivent les négociations afin de finaliser cette opération. Toutefois, rien n’est officiel dans ce dossier, ce qui laisse encore une chance aux autres prétendants, dont l’ OM.