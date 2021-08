PSG Mercato : Gerard Piqué lâche une vérité implacable sur Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 31 août 2021 à 15:34

Malgré une seconde offre de 180 millions d’euros, le Real Madrid n’est pas parvenu à arracher Kylian Mbappé au PSG. Gerard Piqué, défenseur central du Barça, s’est prononcé sur ce dossier brûlant.

Gerard Piqué sait pourquoi Paris refuse de céder Mbappé

Le feuilleton Kylian Mbappé alimente toutes les conversations à quelques heures de la fermeture du mercato estival. Après une première offre de 160 millions et une seconde de 170 millions plus 10 millions d’euros de bonus, le Real Madrid s’est vu éconduire sans aucune réponse par le Paris Saint-Germain. Interrogé sur un éventuel transfert de l’attaquant du Paris SG au Real, Gerard Piqué a ouvertement avoué qu’il n’imagine pas Nasser Al-Khelaïfi et le club de la capitale française céder leur joueur à Florentino Pérez sans au préalable recruter une star offensive pour le remplacer dans l’équipe de Mauricio Pochettino.

« Ce que je sens c’est que Nasser ne va pas laisser partir Mbappé s’il n’a pas quelqu’un d’autre à présenter. (…) Je ferais tout pour acheter Mbappé maintenant. S’il reste une année de plus à Paris, il pourrait renouveler son contrat. Nasser peut vous séduire avec ce que nous savons déjà et une saison à jouer avec Ney et Messi et à être capable de tout gagner aide aussi », a prévenu l’international espagnol de 34 ans à l’occasion d’un direct sur Twitch. Aux dernières nouvelles, les Merengues n’auraient pas encore renoncé à l’idée de chiper le natif de Bondy aux Parisiens.

Une troisième offre à venir pour Mbappé ?

En effet, d’après les informations du quotidien madrilène Marca, Florentino Pérez et les siens estiment qu’une nouvelle offre d’un peu plus de 200 millions d’euros pourrait faire craquer le Paris Saint-Germain dans les derniers instants du mercato estival. Autrement dit, tout est encore possible dans ce dossier et les Madrilènes entendent tenter leur chance jusqu’à la dernière minute du marché des transferts.