OM Mercato : revirement incroyable dans le dossier Harit !

Publié par Thomas le 31 août 2021 à 19:55

A quelques heures de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille pourrait connaître une déconvenue de taille. Annoncé depuis quelques jours à l’ OM en provenance de Schalke 04, le milieu offensif marocain Amine Harit pourrait finalement de pas pouvoir endosser le maillot olympien.

OM Mercato : La DNCG bloque Pablo Longoria

Énorme coup de théâtre à Marseille, comme l’informe RMC Sport, le club phocéen se retrouve dans une impasse, à moins de 7h de la fin du marché des transferts. Le club français se trouve dans l’obligation de vendre au moins un joueur de son effectif, s’il veut enregistrer ses nouvelles recrues. Alors que Amine Harit avait passé il y a deux jours sa visite médicale à Marseille pour un prêt en provenance du club allemand Schalke 04 (relégué en deuxième division). Le joueur avait même rencontré lesdirigeants olympiens et le courant semblait passer à merveille entre le club et le milieu marocain. Seulement, le club ne devrait finalement pas pouvoir enregistrer son nouveau joueur et cela à cause d’une raison bien précise, de nombreuses arrivées et pas assez de départs.

La direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) avait informé l’ OM début Juillet, que le club serait soumis à un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ». L’instance a semble-t-il tenu sa parole, en refusant l’inscription du milieu offensif marocain tant que Marseille n’a pas procédé à au-moins une vente. Une situation critique pour Pablo Longoria, qui peine à trouver un bon de sortie pour son dossier brûlant Boubacar Kamara, à quelques heures de la fin du mercato.

Caleta-Car la clé du dossier

Désormais, tous les efforts sont tournés vers le dossier du défenseur croate. A deux ans de la fin de son contrat à l’ OM, le joueur de 24 ans est très courtisé par les Wolves, qui ont récemment formulé une offre supérieure à 15M€. Le club tente de le convaincre de partir, car il serait déterminant pour boucler l’arrivée de Harit.