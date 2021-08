OM Mercato : Accord annoncé dans le dossier Boubacar Kamara

Publié par JEAN-LUC D le 31 août 2021 à 12:10

On aperçoit enfin le bout du tunnel dans le dossier Boubacar Kamara. Après plusieurs mois de tractations et de rebondissements, le polyvalent défenseur ou milieu de terrain de l’OM va être fixé sur son avenir.

Boubacar Kamara encore une saison à Marseille

Sauf énorme revirement de situation de dernière minute, Boubacar Kamara ne devrait pas quitter l’Olympique de Marseille cet été. Pur produit du centre de formation de Marseille, l’international espoir tricolore ne se voit pas faire un coup tordu au club phocéen en partant libre l’été prochain. D’après les informations du journal L’Équipe, le joueur de 21 ans a donc trouvé un accord avec son président Pablo Longoria pour prolonger son contrat d’une saison.

Toujours selon la même source, les grandes lignes de cet accord ont d’ores et déjà été définies entre les deux parties. À l’image de Maxime Lopez il y a un an, Kamara ne souhaite pas quitter son club formateur sans apporter sa contribution aux finances de l’OM. Sauf si le FC Séville débarque dans les dernières minutes du mercato avec une offre satisfaisante pour la formation olympienne.

Le FC Séville n’arrive pas à vendre

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, Boubacar Kamara est placé dans le viseur de plusieurs clubs européens. Toutefois, le protégé de Jorge Sampaoli privilégie un départ vers un projet ambitieux. Il a donc fait du FC Séville sa destination numéro 1 en cas de départ. Cela tombe bien puisque Monchi, le directeur sportif du club andalou, apprécie fortement son profil.

Toutefois, Séville ne peut pas faire d’offre concrète à Marseille pour le récupérer tant que le transfert de Jules Koundé à Chelsea n’est pas bouclé. Mais la situation est toujours bloquée à quelques heures de la fermeture du mercato estival, les Blanquirrojos ne parvenant pas à vendre.

« Kamara ? Le joueur plait à Monchi, mais il n'y a rien aujourd'hui, pour la bonne raison que Séville a beaucoup trop de joueurs sous contrat et qu'ils n'arrivent pas à vendre, eux non plus », a expliqué un agent sévillan dans les colonnes du journal Le Phocéen. Si la situation n’évolue pas jusqu’à minuit, Kamara va rester à Marseille et parapher un nouveau bail dans les semaines à venir.