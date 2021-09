PSG Mercato : Gérard Piqué se moque du Real Madrid pour Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2021 à 07:15

Malgré l’insistance du Real Madrid et la propagande à outrance de la presse madrilène, Kylian Mbappé n’a pas quitté le PSG cet été. Gérard Piqué, défenseur central du Barça, a réagi à sa manière à cet échec des Merengues.

Le PSG a résisté au Real Madrid pour Mbappé

Après une première offre refusée de 160 millions d’euros, le Real Madrid est revenu à la charge avec 180 millions ensuite 200 millions d’euros dans les derniers moments du mercato estival. Mais Nasser Al-Khelaïfi et les siens n’ont pas tremblé devant ces montants faramineux. Déterminé à conserver son joyau français de 22 ans, le Paris Saint-Germain a dit « non. » Prenant ainsi le risque de le voir s’en aller sans aucune indemnité l’été prochain, le champion du monde 2018 étant lié aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2022.

La possibilité d’être probablement la seule équipe du 21e siècle à pouvoir aligner durant une saison le très attendu trio formé Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé a conforté la position des vice-champions de France. Une décision prise par l’Émir du Qatar en personne. Pour le bonheur des socios du Barça, notamment Gérard Piqué.

Gérard Piqué exulte après l’échec du Real pour Mbappé

En effet, le vice-capitaine du FC Barcelone a attendu la fermeture officielle du marché des transferts et précisément 00h07 pour s’exprimer sur le dénouement du feuilleton Mbappé. Sur Twitter, le défenseur central de 34 ans a notamment partagé un article du quotidien Marca s’interrogeant sur le numéro du maillot de Kylian Mbappé une fois chez les Merengues. « Le 7 », a raillé Gérard Piqué, en référence au numéro du Bondynois à Paris. Provocateur, mais soulagé que l’ennemi du Barça n’ai pas pu obtenir le renfort d’un génie qui a déjà fait mordre la poussière à Gérard Piqué en Ligue des Champions entre Parisiens et Barcelonais.