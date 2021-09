PSG Mercato : Haaland, deux grosses nouvelles tombent pour Paris

Publié par JEAN-LUC D le 03 septembre 2021 à 05:15

Erling Haaland est la principale cible du PSG pour succéder à Kylian Mbappé la saison prochaine. En coulisses, les dirigeants parisiens s’activent déjà pour l’attaquant du Borussia Dortmund. Et Leonardo pourrait bien avoir sa chance dans ce dossier colossal.

Un avenir loin de Dortmund pour Haaland ?

Véritable phénomène, Erling Haaland affole la planète foot. C’est donc tout logiquement que le Paris Saint-Germain l’a érigé en priorité absolue pour la succession de Kylian Mbappé qui sera en fin de contrat l’été prochain. Si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne parviennent pas à le convaincre de prolonger, le Qatar serait disposé à tout mettre en oeuvre afin que l’international norvégien rejoigne la bande à Lionel Messi dans la capitale française. D’autant que le buteur de 21 ans dispose d’une clause libératoire entre 75 et 90 millions d’euros pour la fin de la saison. Et d’après Karl-Heinz Rummenigge, l’ancien directeur général du Bayern Munich, le Borussia Dortmund ne pourra pas retenir encore plus son joyau norvégien l’été prochain.

« J’ai peur qu’il ne reste pas en Bundesliga. Les chiffres qui circulent montrent qu’il est difficile de le retenir en Allemagne. Je suppose que son avenir se trouve à l’étranger », a déclaré le dirigeant allemand dans les colonnes de Sport Bild. Une opportunité à saisir pour le Paris SG, mai ce n’est pas tout.

Mbappé ne veut pas de Haaland au Real

En effet, selon les informations recueillies par le journaliste Albert Lesan, rapportées par la journaliste de La Sexta Maria Garrido, Kylian Mbappé a clairement indiqué à Florentino Pérez qu’il ne compte pas être en concurrence avec Erling Haaland dans la même équipe. Si le Real Madrid se positionne pour recruter l’international norvégien, le champion du monde 2018 pourrait revoir ses plans et snober finalement la destination madrilène.

Les Merengues pourraient donc être obligés de laisser l’un des deux joueurs à disposition sur le marché des transferts. Pour Marca, s’il y a un choix à faire, les socios de la Maison-Blanche préfèrent voir débarquer Mbappé. Le PSG pourrait donc frapper très fort en recrutant l’ancien avant-centre du RB Salzbourg l’été prochain.