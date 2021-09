PSG Mercato : Mbappé, vers une douche froide pour le Real ?

Publié par Ange A. le 03 septembre 2021 à 09:15

Malgré les intenses offensives du Real Madrid, le Paris Saint-Germain s’est montré ferme au sujet de Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant tricolore semble parti pour quitter le PSG libre, la presse espagnole croit savoir qu’une grosse surprise attend le Real dans ce dossier.

Un départ de Kylian Mbappé à 0€ de Paris ?

Après son transfert vers raté le Real Madrid, la galère se poursuit pour Kylian Mbappé. Jeudi, l’attaquant du Paris Saint-Germain a été contraint de quitter le rassemblement des Bleus suite à une blessure à un mollet. Un coup dur pour l’équipe de France qui doit encore disputer deux matchs lors de cette trêve internationale. Alors que de plus amples détails sont attendus sur la blessure de l’attaquant du PSG, en Espagne, l’échec de la signature de l’attaquant du PSG continue à faire des vagues.

Une source proche des Merengues déplore notamment l’attitude du PSG durant les négociations. « C’était une négociation, ils avaient une offre et il était de leur devoir de répondre. Ils ne l’ont pas fait, nous verrons donc ce qui se passera dans les prochains mois, mais à aucun moment il n’y a eu de nervosité ou de tension. Ce n’était pas une question de vie ou de mort », a confié la source à ABC. Du côté de la capitale espagnole, on attend désormais janvier pour revenir à la charge pour Kylian Mbappé. Lequel pourra alors s’engager librement avec le club de son choix. Mais pour Manu Carreno, rien n’est certain pour les Merengues qui pourraient essuyer un nouveau camouflet dans ce dossier.

Vers une prolongation de Mbappé au PSG ?

Le journaliste de la Cadena SER révèle en effet que l’espoir reste de mise quant à la prolongation du contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. « Aujourd'hui une personne très impliquée dans le vestiaire du PSG m'a dit qu'il pariait ce qu'il veut que Mbappé va renouveler avec le PSG », a assuré le journaliste dans l’émission « El Larguero » sur la télé espagnole. Une révélation assez surprenante tant l’attaquant de 22 ans a jusqu’ici repoussé toutes les offres mirifiques de sa direction. Ce feuilleton est parti pour animer la rubrique des transferts pour de longs mois encore.