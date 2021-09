PSG : Trois grosses surprises dans la liste de Pochettino pour LDC

Publié par JEAN-LUC D le 03 septembre 2021 à 19:54

Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG, vient de dévoiler officiellement sa liste pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Le coach du Paris Saint-Germain a réservé trois grosses surprises dans son groupe de joueurs retenus pour les joutes européennes.

Bernat et Rico écartés, Kurzawa retenu par Pochettino

L’UEFA a dévoilé ce jeudi après-midi la liste transmise par le Paris Saint-Germain pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Logé dans le groupe A en compagnie de Manchester City, du RB Leipzig et du Club Bruges, Mauricio Pochettino a retenu 25 joueurs pour cette première partie de la compétition européenne. Si toutes les recrues de l’été figurent bien sur cette liste, l’entraîneur du PSG a tout de même surpris son monde en écartant le latéral gauche espagnol Juan Bernat au profit d’un Layvin Kurzawa de plus en plus décrié.

Le défenseur espagnol est encore en phase de reprise après sa blessure il y a presque un an est déclaré trop juste pour les matchs de poules de la Ligue des Champions. Le successeur de Thomas Tuchel a également snobé le gardien de but espagnol Sergio Rico, doublure de Keylor Navas avant l’arrivée cet été de Gianluigi Donnarumma. Le milieu de terrain offensif brésilien Rafinha ne fait pas aussi partie de la liste du Paris SG pour les joutes européennes.

Pour rappel, Pochettino et ses hommes débutent cette nouvelle campagne de la Coupe aux grandes oreilles par un déplacement en Belgique, le 15 septembre prochain, pour affronter le Club Bruges. Une liste B composée de huit Titis parisiens et pouvant être appelés en cas d'éventuelles blessures a également été dévoilée par l’UEFA. À noter que cette liste pourra être modifiée à l'issue de la phase de poules.

PSG : La liste complète des joueurs retenus pour la C1

Gardiens (3) : Navas, Donnarumma, Letellier

Défenseurs (9) : Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Dagba, Kurzawa, Diallo, Kehrer, Mendes

Milieux (7) : Verratti, Paredes, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina Ebimbe

Attaquants (6) : Mbappé, Icardi, Neymar, Di Maria, Draxler, Messi

Liste B (8) : Franchi, Bitshiabu, Alloh, Fernandez Veliz, Simons, Gharbi, Michut, Bitumazala.