PSG Mercato : Ligue 1, Liga, Süper Lig, Sergio Rico a tranché !

Publié par JEAN-LUC D le 30 juillet 2021 à 13:51

Barré par Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico devrait quitter le PSG durant ce mercato estival. Annoncé un peu partout en Ligue 1, Super Lig et la Liga, le gardien de but espagnol aurait une certaine préférence pour la suite de sa carrière.

Sergio Rico ne veut pas passer numéro 3 au PSG

Avec Keylor Navas (34 ans) au Paris Saint-Germain et le meilleur joueur de l’Euro 2020, Gianluigi Donnarumma (22 ans), qui a rejoint l’équipe de Mauricio Pochettino cet été pour les cinq prochaines saisons, sans compter Alexandre Letellier (30 ans) qui a prolongé pour être le numéro 3, le Paris Saint-Germain est surpeuplé au niveau des gardiens de but. Leonardo s’active donc pour trouver un point de chute à ceux qui ne vont pas rester.

Après avoir envoyé le jeune Innocent Garissone en National 2 au Vannes OC (prêt sans option d’achat) et conclu un prêt payant avec option d’achat avec West Ham pour Alphonse Areola (28 ans), le directeur sportif du PSG doit désormais s’occuper de la situation de Sergio Rico. Transféré définitivement l’été dernier après une saison en prêt, l’ancien portier du FC Séville refuse de passer numéro 3 après avoir été la doublure de Keylor Navas durant deux exercices consécutifs.

Annoncé proche de Lille OSC pour succéder à Mike Maignan qui a rejoint l’AC Milan cet été, l’international espagnol a finalement été snobé par Olivier Létang en raison de son salaire conséquent. Besiktas est également venu aux renseignements sans formuler d’offre. Mais où va donc évoluer Sergio Rico la saison prochaine ?

Sergio Rico se verrait retourner en Espagne

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain et l’immense renfort de Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico se verrait bien rebondir en Espagne. En effet, d’après les informations relayées ce vendredi, le gardien espagnol du PSG veut retourner dans son pays. Et cela tombe bien puisque Valence et Grenade sont intéressés par le profil du dernier rempart de 27 ans. Reste maintenant à savoir lequel de ces deux pensionnaires de Liga va arracher la signature de Sergio Rico.