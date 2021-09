LOSC : Létang lâche des confidences sur le mercato de Lille

Publié par Ange A. le 04 septembre 2021 à 23:30

Président du Lille OSC, Olivier Létang a dressé le bilan du mercato estival du club nordiste. Le responsable du LOSC s’est notamment exprimé sur le cas du Portugais Renato Sanches un temps annoncé sur le départ.

Olivier Létang dresse le bilan du mercato du LOSC

Champion de France en titre, le Lille OSC connaît un début de saison assez compliqué. Le LOSC ne compte qu’une seule victoire après 4 journées du championnat. Un début de saison qui peut en partie s’expliquer par les mouvements enregistrés après le titre obtenu la saison dernière. Après ce sacre, Christophe Galtier est notamment parti à l’OGC Nice. Lille a vendu Mike Maignan, Boubakary Soumaré et Luiz Araujo. Pour Olivier Létang, ces derniers départs étaient attendus par la direction cet été.

« Dans un marché en chute libre, avec une baisse d’activité de 50%, on a essayé d’anticiper au mieux les départs des joueurs qui arrivaient à un an de la fin de leur contrat », a assuré le président lillois selon les propos relayés par La Voix du Nord. L’ancien président de Rennes assure surtout qu’il n’était pas en mesure de prolonger ces joueurs faute de moyens. Dans le dur financièrement en fin de saison, le LOSC a réalisé de belles affaires suite à ces cessions. Le club nordiste n’a dépensé que 12,5 millions d’euros et empoché 60 millions grâce à ces ventes. Un bilan positif pour Olivier Létang.

Sanches, la satisfaction de Létang cet été

Dans sa sortie, le président du LOSC s’est également réjoui d’avoir pu conserver Renato Sanches. Actuellement blessé, le milieu de terrain portugais était annoncé sur les tablettes du FC Barcelone après son bel Euro 2020. Olivier Létang assure que sans cette blessure au genou, le destin du Golden Boy 2016 serait en train de s’écrire loin de Lille. « Nous avions d’ailleurs quasiment trouvé un accord avec un très grand club mais sa blessure au genou a forcément changé les plans [...] Maintenant on est content d’avoir Renato encore avec nous et on espère qu’il revienne le plus vite possible », lâche le patron des Dogues. Recruté en 2019, l’ancien Bavarois est encore lié au club nordiste jusqu’en 2023. À un an de l’expiration de son contrat au terme de cette saison, le Lusitanien est parti pour encore faire parler de lui sur le marché des transferts dans les prochains mois.