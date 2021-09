OL : Ligue Europa, grosse surprise dans la liste de Peter Bosz

Publié par JEAN-LUC D le 06 septembre 2021 à 21:30

L’UEFA vient de dévoiler les listes officielles des joueurs des clubs engagés cette saison en Ligue Europa. En France, l’entraîneur de l’ OL, Peter Bosz, a créé une grosse surprise par les noms de son contingent pour cette compétition européenne.

OL : Marcelo présent dans la liste pour la Ligue Europa

Quatrième de Ligue 1 la saison dernière, l'Olympique Lyonnais va disputer la Ligue Europa de l’exercice 2021-2022. L’aventure européenne pour Peter Bosz et ses hommes commence le 16 septembre avec un déplacement en Écosse contre les Rangers de Glasgow. À dix jours de ce premier rendez-vous continental, l’UEFA a dévoilé ce lundi la liste des joueurs retenus par chaque équipe qualifiée pour la compétition. Grosse surprise dans la liste de l’Olympique Lyonnais : le défenseur Marcelo.

Mis à l’écart et envoyé en réserve après un écart de conduite à Angers, l’international brésilien de 34 ans a d’ailleurs été aligné avec l’équipe réserve de l’OL, lors de la victoire face à Fréjus-Saint-Raphaël (3-0) et il a marqué. D’ailleurs, selon le journal turc Fotomaç, Marcelo pourrait être transféré in extremis vers la Turquie. Le club de l’Adana Demirspor serait en effet intéressé par son profil.

Après avoir recruté notamment Mario Balotelli et Younès Belhanda, le club turc tente désormais d’attirer Hatem Ben Arfa et Marcelo, pourrait trouver un projet sportif intéressant en Turquie. À côté de cela, il est bon aussi de noter que la liste B, comportant les jeunes formés au club, n'a pas été dévoilée, d’où l’absence remarquée de Rayan Cherki sur la liste de Peter Bosz.

La liste de l’OL pour la Ligue Europa

Gardiens :

Anthony Lopes, Malcolm Barcola, Julian Pollersbeck

Défenseurs : Sinaly Diomandé, Emerson Palmieri, Jason Denayer, Marcelo, Henrique, Léo Dubois, Damien Da Silva, Jérôme Boateng

Milieux de terrain : Ousseynou Ndiaye, Houssem Aouar, Lucas Paqueta, Habib Keïta, Thiago Mendes, Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes, Célestino Iala, Jeff Reine-Adélaïde

Attaquants : Xherdan Shaqiri, Karl Brillant Toko-Ekambi, Moussa Dembélé, Tino Kadewere, Islam Slimani.