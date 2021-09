PSG Mercato : Accord total à Paris pour la succession de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 07 septembre 2021 à 19:22

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé refuse toujours de prolonger son contrat. Obligeant ainsi le PSG à se positionner déjà sur le marché des transferts afin de lui trouver un éventuel successeur.

Le successeur de Mbappé déjà identifié au PSG

Malgré tous les efforts qu’ils sont prêts à déployer pour le convaincre de prolonger, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont conscients que Kylian Mbappé pourrait finalement prendre la décision de rejoindre librement le Real Madrid à l’issue de la saison. La question de sa succession n’est donc pas un sujet tabou en interne au PSG. Ce mardi, le média ESPN fait un nouveau point sur le dossier et assure qu’au niveau du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et Mauricio Pochettino sont tous d’accord sur l’identité de l’attaquant capable de tenir le rôle de Mbappé aussi bien sur le terrain que dans le coeur des supporters.

En effet, la chaîne sportive américaine explique que le PSG a fait du phénomène norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland, sa principale priorité en cas de départ de l’international français de 22 ans. Malgré un bail courant jusqu’en juin 2024, l’avant-centre de 21 ans dispose d’un bon de sortie fixé entre 75 et 100 millions d’euros pour l’été prochain. Et le vice-champion de France est prêt à tout pour frapper un autre très gros coup dans un an après avoir notamment mis la main sur Lionel Messi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma cet été. Mais l’affaire est loin d’être facile pour les Rouge et Bleu.

Le Real Madrid veut gâcher les plans du PSG

Si les noms de Mohamed Salah et Robert Lewandowski sont régulièrement associés au Paris Saint-Germain comme de probables successeurs de Kylian Mbappé, Doha et le board parisien n’ont en réalité d’yeux que pour Erling Haaland. Véritable renard des surfaces avec des statistiques impressionnantes, l’international norvégien est aujourd’hui selon plusieurs spécialistes celui qui se rapproche le plus de Mbappé, voire celui qui se présente comme son concurrent le plus sérieux pour l’avenir.

Toutefois, si le montant de 100 millions d’euros annoncé comme l’exigence financière pour avoir sa signature ne peut pas constituer un souci majeur pour le PSG, Leonardo devra néanmoins se méfier de la concurrence de Manchester City, Chelsea, Manchester United, la Juventus Turin, mais surtout du Real Madrid. D’après les renseignements du quotidien AS, Erling Haaland souhaiterait rejoindre le Real Madrid en cas de départ du Borussia Dortmund. Très proche du directeur général du BVB, Hans-Joquim Watzke, le président madrilène Florentino Pérez veut recruter le Golden Boy 2020 dès cet hiver afin d’oublier le mercato estival et l’échec du dossier Mbappé.

Top 10 des meilleurs transferts du mercato estival