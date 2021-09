PSG Mercato : Erling Haaland fixe ses conditions à Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 04 septembre 2021 à 05:15

Annoncé comme le grand favori de Nasser Al-Khelaïfi pour remplacer Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine, Erling Haaland dispose d’un bon de sortie pour l’été prochain. Mais l’attaquant du Borussia Dortmund ne compte pas se donner au premier venu sur le marché des transferts.

Mercato PSG : Erling Haaland réclame une fortune

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, Erling Haaland dispose d’un bon de sortie pour l’été 2022 et fixée entre 75 et 90 millions d’euros. Mais pour quitter le Borussia Dortmund, le clan Haaland réclame une fortune. En effet, Sport 1 révèle que l’agent du phénomène norvégien Mino Raiola exige un salaire annuel de 24 millions d’euros nets pour son protégé et une commission d'agent de 40 millions d’euros. Toujours selon la même source, ces montants ont déjà fait fuir Chelsea qui s’est finalement rabattu sur son ancien attaquant Romelu Lukaku revenu de l’Inter Milan cet été. Mais trois clubs, dont le Paris Saint-Germain, ne semblent pas effrayer par les demandes du clan Erling Haaland.

Grosse bataille avec la Premier League pour Haaland ?

D’après les informations de Sport 1, seuls Manchester United, le ParisSaint-Germain et Manchester City sont à même de garantir à Erling Haaland tout ce qu’il réclame pour signer. Surtout le club parisien qui pourrait même offrir à l’ancien buteur du RB Salzbourg un salaire supérieur à ce qu’il demande actuellement. Les propriétaires qataris des Rouge et Bleu étant prêts à toutes les folies possibles pour mettre la main sur Haaland si Kylian Mbappé ne prolongeait pas son contrat et qu’il devait rejoindre librement le Real Madrid l’été prochain.

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devront toutefois se méfier de la Premier League puisque l’ancien entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger est certain qu’en raison de sa puissance financière, c’est le championnat anglais qui va accueillir l’avant-centre du Borussia Dortmund. « Je pense que cela arrivera. Le pouvoir économique de la Premier League est trop fort. Le football anglais est dominant, car c'est là qu'il y a le plus d'argent », a déclaré Wenger dans un entretien accordé à Bild Live. Le PSG est donc prévenu.