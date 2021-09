PSG : Le verdict est tombé pour Kylian Mbappé avant Clermont

Publié par JEAN-LUC D le 08 septembre 2021 à 05:02

Blessé, Kylian Mbappé a dû quitter précipitamment le regroupement de l’équipe de France pour rentrer à Paris. À quatre jours de la réception de Clermont, le PSG a donné les nouvelles de son attaquant de 22 ans.

Kylian Mbappé forfait contre Clermont ?

Le match de la cinquième journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Clermont Foot pourrait se disputer au Parc des Princes samedi sans Kylian Mbappé. L’international français des Rouge et Bleu avait quitté le rassemblement des Bleus de manière anticipée pour retourner se soigner à Paris la semaine dernière. Toutefois, la course contre la montre engagée par les responsables du club de la capitale ne semble pas se passer comme souhaité.

En effet, touché à un mollet avec l’équipe de France, mercredi dernier contre la Bosnie-Herzégovine, le champion du monde 2018 ressent toujours des douleurs à son mollet, même si des examens médicaux n’ont pas révélé la moindre lésion. Dans un point médical publié lundi par le PSG, l’ancien joueur de l’AS Monaco était toujours en soins et sa reprise ou non ce mardi sera un indice de plus à sa participation ou non à la réception de Clermont.

Messi, Neymar, Di Maria aussi forfaits ?

Mauricio Pochettino va devoir chambouler ses plans offensivement face au promu, samedi après-midi. Déjà solidement installé aux commandes de la Ligue 1 avec douze points en quatre journées, le Paris Saint-Germain accueille les Auvergnats, surprises de ce début de championnat : actuel troisième et invaincu avec huit unités au compteur. Mais les promus ne croiseront cependant pas la route du quatuor de feu du Paris SG.

En effet, au sortir de la trêve internationale, Mauricio Pochettino sera privé de plusieurs joueurs majeurs. Lionel Messi et Neymar qui disputeront un match de qualification pour la prochaine Coupe du monde dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils seront donc à peine rentrés d’Amérique du Sud au moment du coup d’envoi. Il en est de même pour le défenseur central et capitaine Marquinhos et les milieux argentins Angel Di Maria et Leandro Paredes. Par ailleurs, Kylian Mbappé devrait lui aussi être forfait.

Point médical du mardi 7 septembre

Découvrez le point médical du Paris Saint-Germain du mardi 7 septembre 2021.

- Kylian Mbappé est en soins des suites d’une lésion bas grade du soléaire. Un nouveau point sera fait dans 48h après reprise de la course.

- Marco Verratti, victime d’un choc au-dessus du genou gauche, restera en soins dans les prochains jours. La situation sera réévaluée jeudi.

- Juan Bernat, gêné par un adducteur, s’est entraîné individuellement les 5 derniers jours et reprendra l’entraînement demain avec le groupe.

- Sergio Ramos continue sa préparation physique.

- Colin Dagba reprendra l’entraînement cette semaine après une entorse de la cheville.

- Layvin Kurzawa connait une bonne évolution de la lésion à son adducteur droit, il va reprendre avec le groupe en fin de semaine.