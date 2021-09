Stade Rennais Mercato : Les premiers mots de Camavinga à Madrid !

Publié par Thomas le 08 septembre 2021 à 15:28

Transfert surprise des dernières heures du mercato estival, Eduardo Camavinga a été présenté aujourd’hui au Real Madrid. Après une visite médicale passée avec succès plus tôt dans la matinée, le milieu de terrain de 18 ans a été auditionné cet après-midi juste après l’allocution du président du club Florentino Pérez (conférence de presse traduite de l’espagnol via El Mundo Deportivo).

Real Madrid Mercato : Eduardo Camavinga, “ un rêve depuis petit ! ”

Lors de sa présentation, la jeune pépite tricolore, ancien joyau du Stade Rennais, n’a pas manqué d’exprimer sa grande joie de rejoindre la Maison Blanche. « C’est l’un des plus beaux jours de ma vie, Semblable à quand j’ai joué pour la France.Dès que j’ai su que j’allais être un joueur du Real Madrid, j’étais très heureux. J’ai pensé aux moments difficiles que j’ai vécu avec ma famille et je suis content pour eux. » Le néo-merengue est notamment revenu sur son douloureux passé en Angola. « J’ai dû fuir la guerre et cela m’a aidé et m’a rendu plus fort. »

Après avoir exprimé son bonheur, Eduardo Camavinga est ensuite revenu sur les motivations du transfert, en affirmant que l’aspect sportif a toujours primé dans son esprit. « Le premier facteur n’est pas l’argent. C’est le plaisir de réaliser un rêve que j’avais depuis petit. Je n’y ai pas pensé une seule seconde. » L’ancien joueur du SRFC a aussi affirmé qu’il n’avait reçu aucune offre de la part du Real à ses 16 ans, moment où le joueur s’était révélé aux yeux de l’Europe.

« Benzema est une idole pour tous les français »

Le joueur de 18 ans est resté très humble face aux journalistes, et a notamment rappelé qu’il ne venait pas en tant que titulaire indiscutable, mais qu’il chercherait à faire sa place dans l’entrejeu madrilène. « Je suis un jeune joueur. J’ai peut-être besoin d’un certain temps d’adaptation, mais je me sens prêt. » Interrogé sur l’équipe de France et son absence depuis octobre 2020. « Je vais essayer de jouer le plus possible. C’est la meilleure manière de me développer comme joueur et ensuite l’Equipe de France viendra naturellement. Je me sens prêt à joueur dès dimanche, c’est à l’entraineur de décider. »

Le natif de Miconje en Angola a aussi rappelé le rôle important de joueurs comme Karim Benzemadans l’effectif merengue, notamment auprès des jeunes. « Benzema est une idole pour tous les Français. Il se comporte très bien avec les jeunes, comme avec Vinicius. »