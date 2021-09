ASSE Mercato : Les grandes annonces de Soucasse pour l'été

Publié par Ange A. le 09 septembre 2021 à 03:22

Après l’été difficile de l’AS Saint-Étienne, Jean-François s’est projeté sur le prochain mercato estival des Verts. Jean-François Soucasse, le président exécutif de l’ ASSE, annonce notamment une importante vague de départs.

Un nouveau lifting XXL annoncé à l’ ASSE en 2022

Nouveau président exécutif de l’AS Saint-Étienne, Jean-François Soucasse a connu un premier mercato compliqué. L’ ASSE n’a recruté qu’un seul renfort en la personne de Juan Ignacio Ramirez. Les Verts espéraient quelques ventes pour renflouer leurs caisses. Mais au final, il n’a réalisé aucune vente et a laissé filer des joueurs en fin de contrat. Ces derniers départs ont quelque peu permis d’alléger la masse salariale du club. Le nouveau président stéphanois annonce d’ailleurs d’autres départs à Saint-Étienne dans un an, notamment pour libérer les gros salaires. « Au terme de cette saison, 16 joueurs seront en fin de contrat avec des salaires plus ou moins importants […] Au 1er juillet 2022, le club aura alors une plus grande marge de manœuvre pour maîtriser sa masse salariale. En l’espace de 18 mois, on l’aura très significativement diminuée », a annoncé le dirigeant dans les colonnes du journal régional Le Progrès.

Quels joueurs sur le départ à Sainté ?

Avec cette révélation de Jean-François Soucasse, l’avenir de certains éléments semble déjà scellé à l’AS Saint-Étienne. Leurs contrats expirant en 2022, les Nordin, Khazri, Boudebouz, Trauco, Diousse, Hamouma, Kolodziejczak et Bajic ne seront pas retenus l’été prochain. Le président de l’ ASSE estime d’ailleurs déjà avoir assuré ses arrières en cas d’exode massif l’été prochain. « À côté de ça, tous nos jeunes joueurs auront des contrats de longue durée. Ils représentent l’avenir du club », fait savoir Soucasse. Lequel affiche certaines satsfactions malgré un été 2021 difficile.

Des satisfactions pour Soucasse cet été

« On a été heureux que Romain (Hamouma) revienne et on a pu recruter en prêt Ignacio Ramirez dans les dernières minutes du mercato. C’est un bon joueur avec une belle réputation de buteur. Pour ce qui est du défenseur, Mickaël Nadé a su saisir sa chance. Notre objectif était de répondre aux ambitions sportives de Claude dans un contexte économique très contraint », note le nouveau président de l’ ASSE. Reste maintenant à savoir si cela suffisant pour que le club atteigne ses objectifs cette saison.