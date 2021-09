ASSE : Une légende de Saint-Etienne s'en est allée !

Publié par Thomas le 08 septembre 2021 à 11:30

C’est une bien triste nouvelle que révèle Le Progrès ce mercredi matin, l' ASSE perd son légendaire défenseur Gérard Farison, quintuple vainqueur du championnat de France dans les années 1970, à l’âge de 77 ans. Grand artisan de la fameuse épopée des Verts, retour sur une carrière mémorable qui fera vibrer les plus nostalgiques d’entre nous.

ASSE : Sainté perd son défenseur emblématique des années 70

L’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne, Gérard Farison (412 rencontres avec les Verts), est décédé à l’âge de 77 ans. Il était atteint de la maladie d’Alzheimer depuis près de trois ans. Né à Terrenoire dans la banlieue stéphanoise, d’une famille ouvrière, Farison fait ses classes à l’ ASSE dès 1962 où il gravira les échelons jusqu’à ses débuts dans l’élite en 67 (à 23 ans). Ailier gauche de formation, l’enfant du Forez est rapidement replacé en défense, au poste de latéral gauche.

Celui qu’on appelle « Tachan » pour sa ressemblance avec le chanteur Henri Tachan, se fait très vite remarquer dans le championnat de France, par son style de jeu moderne. Si à l’époque, les latéraux se cantonnent à un rôle plutôt défensif, Farison lui, n’hésite pas à déborder sur son aile, apportant un surnombre offensif aux Verts. Une qualité qui fera de lui l’un des tous meilleurs latéral de D1 à l’époque.

Dans les années 70, l’ ASSE réveille un football français agonisant, où peu de clubs peinent à briller à l’internationale. Les Verts, qui dominent le championnat de France au milieu de la décennie, marquent un point d’orgue en 1976 en se hissant jusqu’en finale de Coupe d’Europe des clubs champions face au Bayern, un parcours historique, baptisé plus tard l’épopée des Verts et qui se soldera par la fameuse controverse « des poteaux carrés ».

Un palmarès impressionnant

Au-delà d’avoir participé à la fameuse épopée stéphanoise mentionnée plus haut, Gérard Farison aura remporté de nombreux trophées dans le Forez, dont notamment 5 championnats de France (1968, 1970, 1975, 1975 et 1977) et 3 Coupes de France (1974, 1975 et 1977). À titre personnel, Farison, avec ses 412 matchs disputés avec le maillot vert, est le 5e joueur le plus capé de l’histoire de l’ ASSE. Une véritable légende de Saint-Etienne donc, qui aura joué au côté de grands noms du football stéphanois comme Michel Platini et Dominique Rocheteau.