FC Nantes Mercato : Un indésirable de Kombouaré bientôt au PSG ?

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2021 à 07:32

Antoine Kombouaré va-t-il voir l’un de ses indésirables quitter définitivement le FC Nantes pour débarquer au PSG dans les prochains mois ? En tout cas, le principal concerné adore le club de la capitale et ne s’en cache pas, bien au contraire.

Kader Bamba prêté avec option d’achat à Amiens

Après trois ans au FC Nantes, Kader Bamba va renforcer Amiens pour la saison 2021-2022 avec pour objectif d’aider les Crocos, qui occupent le 15e rang de Ligue 2 après 6 journées. Après des débuts prometteurs sous les ordres de Christian Gourcuff en 2019/2020 avec un but et trois réalisations à son compteur, l’ex-attaquant passé par Toulouse et Le Mans a ensuite eu du mal à confirmer.

Et le départ de Gourcuff n’a pas arrangé sa situation. La descente aux enfers s’est donc faite de manière exponentielle puisque son temps de jeu s’est clairement réduit sous les ordres de Raymond Domenech ensuite Antoine Kombouaré. Qu’à cela ne tienne. Le Nantais sait toutefois dans quel club il aimerait bien débarquer.

Kader Bamba fait un appel du pied au PSG

Pas dans les plans d’Antoine Kombouaré depuis la fin de la saison dernière, Kader Bamba a finalement été prêté à Amiens, en Ligue 2, durant le mercato estival qui vient de refermer ses portes. Et malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, le milieu de terrain offensif a été invité à s'entraîner avec la réserve avant son départ à Amiens. Admirateur de Zinédine Zidane et de Cristiano Ronaldo, l’ailier de 27 ans rêve de jouer au Réal Madrid. Mais en Ligue 1, c’est bien le Paris Saint-Germain qui fait tourner la tête à Kader Bamba.

« En France, le club de mes rêves, c’est le PSG », a confié le natif de Sarcelles dans une interview pour MSV Foot. Leonardo qui est toujours à la recherche de bons coups pour renforcer l’équipe de Mauricio Pochettino sait désormais que Bamba est tout disposé à répondre présent à l’appel si l’occasion se présentait. Pour le site spécialisé Transfermarkt, Kader Bamba vaut 2 millions d’euros.