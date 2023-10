Alors que le FC Nantes s'est imposé à la Beaujoire face au Montpellier HSC, Pedro Chirivella a tenu à prévenir le RC Lens en vue du prochain choc.

FC Nantes : Le FCN s'offre Montpellier à la Beaujoire

Le FC Nantes a confirmé son regain d'énergie dimanche devant son public. Opposés au Montpellier HSC, les Canaris se sont imposés 2-0 dans un match maîtrisé de bout en bout. Juste avant la pause, Florent Mollet a mis les Jaune et Vert sur le chemin du succès en ouvrant le score, bien aidé par Benjamin Lecomte.

En seconde période, le FC Nantes va continuer d'appuyer, et c'est Kader Bamba qui porte le coup de grâce au MHSC à 15 minutes de la fin de la partie d'une belle frappe bien placée dans le petit filet de Benjamin Lecomte. Grâce à cette victoire 2-0, les Nantais remontent à la 7e place du classement de Ligue 1.

Pedro Chirivella lance un avertissement au RC Lens

Samedi prochain à Bollaert, le FC Nantes tentera de ramener un résultat face au RC Lens. Si cette rencontre s'annonce déjà difficle pour les Jaune et Vert, la bonne dynamique du moment donne confiance au groupe de Pierre Aristouy. Pour Pedro Chirivella, les Canaris auront une carte à jouer dans le Nord de la France.

"Quand on prend l'habitude de gagner, il faut enchaîner. Tous les jours, on doit montrer un niveau d'exigence qui ne doit pas baisser. On a un très gros match la semaine prochaine à Lens. Avec la bonne attitude, on peut aller là-bas pour prendre des points." Le défi s'annonce relevé pour les hommes de Pierre Aristouy.