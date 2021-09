PSG : Une autre signature colossale officialisée au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2021 à 13:40

Après un mercato estival des plus attractifs avec l'arrivée de grosses stars du foot mondial, le PSG attire encore plus la lumière sur lui. Et la politique de développement entreprise menée par Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs s'accentue davantage.

Un nouveau partenaire de prestige pour le PSG après Dior

Le Paris Saint-Germain commence déjà à récolter les fruits de son été totalement fou avec les arrivées de Lionel Messi et Sergio Ramos notamment. En effet, après la prestigieuse maison Dior, c’est un nouveau sponsor de qualité qui vient d’associer son image au club de la capitale. Sur son site officiel, le Paris SG annonce ce vendredi son partenariat avec Crypto.com.

« Paris & Hong Kong – Le Paris Saint-Germain (PSG), axé sur l'innovation, a annoncé aujourd'hui un accord de partenariat pluriannuel avec Crypto.com, la plateforme de cryptographie à la croissance la plus rapide au monde. Crypto.com deviendra le partenaire officiel de la plateforme de cryptomonnaie du club parisien et le partenariat comprendra également la sortie de jetons exclusifs non fongibles (NFT) sur la plateforme NFT native de Crypto.com : Crypto.com/NFT. De plus, pour la première fois pour un accord d'une telle ampleur, Crypto.com paiera une partie importante des frais de parrainage à l'aide du jeton de crypto-monnaie CRO », écrit le vice champion de France. D’après les informations du quotidien L’Équipe, l'accord, boosté par l'arrivée de Lionel Messi, va rapporter entre 25 et 30 millions d'euros.

La réaction du PSG après la signature avec Crypto.com

L'entreprise et le Paris Saint-Germain étaient déjà en discussions avant l'arrivée de Lionel Messi. Mais les chiffres du contrat ont augmenté suite à la signature du septuple Ballon d’Or chez les Rouge et Bleu. Ce qui est certain, c’est que le président Nasser Al-Khelaïfi et les siens sont très heureux de ce nouveau partenariat qui place encore un peu plus le club parmi l’élite des clubs les plus modernes de la planète.

« Nous sommes ravis d'accueillir Crypto.com dans la famille des partenaires du Paris Saint-Germain. Nous partageons la même passion pour l'innovation et la même ambition d'atteindre le sommet. Avec ce partenariat, le PSG démontre une fois de plus sa vision et son leadership en tant que pionnier dans des domaines tels que le lifestyle, l'e-sport et le digital. C'est une période passionnante pour la crypto-monnaie et nous avons hâte de travailler avec Crypto.com pour apporter de nouvelles expériences à tous les fans du club », a déclaré Marc Armstrong, directeur des partenariats du PSG dans un communiqué de presse.