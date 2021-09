FC Nantes Mercato: Un cadre de Kombouaré fait une grosse annonce

Publié par JEAN-LUC D le 11 septembre 2021 à 01:00

Sous contrat au FC Nantes jusqu’au 30 juin 2024, Ludovic Blas a été associé à un départ durant le mercato estival passé. Présent en conférence de presse ce vendredi, ce cadre d’Antoine Kombouaré a fait une importante mise au point sur son avenir.

Mercato FC Nantes : Ludovic Blas n'a pas poussé pour partir

Annoncé au RB Leipzig durant presque tout l'été, Ludovic Blas n’a finalement pas bougé du FC Nantes. Si plusieurs rumeurs ont annoncé que le milieu de terrain offensif des Canaris avait réclamé un bon de sortie en raison des nombreuses critiques sur performances décevantes de la préparation, le joueur de 23 ans assure qu’il n’a pas du tout envisagé un départ cet été.

« Vous étiez cité parmi les joueurs susceptibles de quitter le club cet été, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Si j'avais voulu partir, je l'aurais fait comprendre. Je n'ai pas forcé les choses, si je l'avais vraiment voulu j'aurais fait plus de bruit que ça. C'est normal que les gens parlent pendant le mercato, surtout avec la fin de saison que j'avais réussie, mais je ne me suis pas dit que je voulais quitter Nantes et aujourd'hui je suis content d'être là », a déclaré l’ancien joueur de l’EA Guingamp devant la presse. À aucun moment, Ludovic Blas n'a fait pression aucune pour quitter le FC Nantes et semble retrouver du plaisir sous les ordres de Kombouaré.

Ludovic Blas s’éclate avec Antoine Kombouaré

Arrivé en 2019 en provenance de l’EA Guingamp pour 8 millions d’euros, le milieu de terrain du FC Nantes se dit satisfait d'être resté au club, où l'ambiance n'est plus la même que la saison passée, à deux jours de la réception de l’OGC Nice, dimanche à 17 heures, en Ligue 1.

« L’équipe est-elle plus forte cette saison ? Elle n'a pas beaucoup changé, et c'est un plus. On a des automatismes et on a vécu une saison très compliquée, ça a créé quelque chose entre nous. Est-elle plus forte ? On verra, mais avec ce qu'on a vécu on a pris de l'expérience. Et le groupe vit bien, il vit mieux, beaucoup mieux. On pouvait dire l'an dernier que le groupe vivait bien, mais c'était faux. C'était délicat (…) L'an dernier, c'était tellement compliqué que c'était compliqué à vivre, pour certains, dans le groupe. Là, on parle pour tirer le meilleur de chacun, c'est complètement différent », a-t-il précisé. Épanoui chez les Canaris, Blas se plait dans la ligne d'attaque et dans le rôle que lui a confié Antoine Kombouaré dans le vestiaire.