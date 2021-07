FC Nantes Mercato : Ludovic Blas sur le départ, le LOSC s’active !

Publié par Timothée Jean le 20 juillet 2021 à 02:15

Après Imran Louza, le FC Nantes pourrait perdre un second milieu de terrain cet été. Ludovic Blas est annoncé sur le départ. Et selon les informations de 20 Minutes, le LOSC s’active déjà en coulisse pour arracher sa signature.

FC Nantes Mercato : Ludovic Blas, prochaine recrue du LOSC ?

Maintenu de justesse en Ligue 1, le FC Nantes cherche à renforcer son effectif cet été. Mais le club nantais risque de perdre quelques éléments lors de ce mercato estival. Imran Louza a déjà quitté la Maison-Jaune pour s’engager en faveur de Wafford contre un chèque de 12 M€. Et un autre milieu de terrain du FC Nantes est susceptible de faire ses valises.

Ludovic Blas est l’une des rares satisfactions du FCN cette saison. Le milieu de terrain français a inscrit 11 buts et 4 passes décisives en 39 matchs, toutes compétitions confondues. Ses performances en Ligue 1 ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens. 20 Minutes révèle en effet que le LOSC s’intéresse de très près au joueur de 23 ans.

Les Dogues disposent d’ailleurs d’un atout dans ce dossier puisque Jocelyn Gourvennec, nouvel entraineur du LOSC, connaît très bien Ludovic Blas. Il l’a eu sous ses ordres lors de son passage à l'En Avant Guingamp (2018-2019) et voudrait l’attirer à Lille OSC cet été. Cependant, le LOSC n’est pas le seul club intéressé par Ludovic Blas.

Attention à la concurrence…

Le journal gratuit ajoute que le RB Leipzig serait également sur les traces du Ludovic Blas. Le club allemand cherche un joueur pour son entrejeu et son choix se porterait sur le Nantais. Une bien mauvaise nouvelle pour les Dogues ? Ce qui est certain, c'est que pour recruter Blas, les écuries intéressées devront sortir le chéquier. Les dirigeants du FC Nantes ne s’opposent pas au départ de leur joueur et réclameraient environ 12 millions d’euros pour son transfert, selon la source.