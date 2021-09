PSG : Après Mbappé, un gros duel à 0€ se dessine avec le Real

Publié par Ange A. le 11 septembre 2021 à 06:25

Le Paris Saint-Germain a tenu tête au Real Madrid cet été pour Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant tricolore pourrait rejoindre le club espagnol gratuitement dans un an, le PSG devra encore se frotter à la Maison Blanche dans un autre dossier.

Nouveau duel annoncé entre le Real et le PSG pour cette cible à 0€

Le Paris Saint-Germain a pris un gros risque cet été en conservant Kylian Mbappé. Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat et qu’il ne souhaite pas prolonger son bail, Kylian Mbappé a été retenu contre son gré par le PSG au mercato. Le Real Madrid a pourtant adressé des offres alléchantes au club de la capitale pour recruter l’attaquant de 22 ans. Mais le club francilien a fait montre de fermeté et a décidé de conserver son crack qui pourrait partir libre au terme de la saison. Outre le cas de Mbappé à régler, le club espagnol devrait encore s’ériger en rival dans un autre dossier XXL en 2022. Comme le rapporte AS, les Merengues surveillent toujours Paul Pogba.

Grosse bataille annoncée pour Paul Pogba

Le journal madrilène assure que le Real Madrid souhaite en effet enrôler Paul Pogba gratuitement l’été prochain. Le milieu de terrain tricolore entame en effet la dernière année de son contrat avec Manchester United. S’il ne prolonge pas son bail chez les Reds Devils, le milieu de 28 ans pourrait quitter Old Trafford gratuitement dans un an. Une énorme opportunité à zéro que le PSG et le Real ne voudrait pas louper. Ces deux prétendants devraient donc de nouveau se livrer un duel dans ce dossier. Un dossier qui s’annonce d’ailleurs épineux dans la mesure où Manchester Unted n’a pas dit son dernier mot. L’ambitieux recrutement des Reds Devils cet été (Ronaldo, Varane, Sancho) pourrait en effet inciter l’ancien Bianconero à prolonger.