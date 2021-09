PSG Mercato : Pogba, première recrue de l’été 2022, ça se précise

Publié par JEAN-LUC D le 01 septembre 2021 à 20:20

Annoncé proche d’un départ de Manchester United, Paul Pogba va finalement aller jusqu’au bout de son contrat avec les Red Devils. Favori pour accueillir le milieu de terrain tricolore cet été, le PSG serait toujours en pole position sur le dossier.

Bonne nouvelle pour le PSG dans le dossier Pogba

Avant l’opportunité Lionel Messi, Paul Pogba faisait figure de cible prioritaire pour le Paris Saint-Germain. Mais la star argentine a débarqué et les dirigeants ont été bien obligés de différer l’arrivée de l’international français. Ce mercredi, Tuttosport fait le point sur ce dossier et assure que le PSG est à l’heure actuelle le mieux placé pour le recrutement de Paul Pogba l’été prochain.

Le quotidien transalpin explique que la Juventus Turin, qui est présentée comme le choix du coeur de la Pioche, n’aura pas les moyens de lui offrir comme celui qu’il touche dans le nord de l’Angleterre. Mieux, s’il veut revenir à Turin, le milieu de 28 ans devrait même revoir à la baisse son salaire. Pendant ce temps, le PSG serait prêt à faire de lui l’un des plus revenus du vestiaire rouge et bleu avec une rémunération pouvant dépasser les 20 millions d’euros par saison. Et ce n’est pas tout.

Le Real Madrid prêt à tirer une croix sur Pogba ?

En effet, selon les informations du média ESPN, l’arrivée surprise d’Eduardo Camavinga place le Real Madrid dans une position où le dossier Paul Pogba n’est plus une priorité pour les dirigeants madrilènes. En s’offrant l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais pour 30 millions d’euros, la Maison-Blanche a pris un pari pour l’avenir puisque l’international français n’a que 18 ans.

Il aura donc le temps nécessaire de s’aguerrir auprès de joueurs expérimentés comme Casemiro, Tony Kroos et Luka Modric avant de s’imposer véritablement à Madrid. Sauf énorme revirement, le PSG devrait être la seule destination sérieuse pour le natif de Lagny-sur-Marne. Après un été 2021 de rêve, le Paris SG pourrait récidiver dans douze mois.