OM Mercato : Amine Harit affiche ses ambitions à Marseille

Publié par Timothée Jean le 03 septembre 2021 à 20:34

Dixième et dernière recrue en date de l’OM, Amine Harit a accordé une interview au site officiel du club phocéen. Le milieu offensif marocain en a profité pour afficher ses ambitions pour cette saison à Marseille.

OM Mercato : Amine Harit a hâte d'en découdre

C’est officiel depuis jeudi dernier, Amine Harit est désormais un joueur de l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif marocain a rejoint le club phocéen sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance de Schalke 04. Après une saison décevante en Bundesliga où il n’a inscrit que 2 buts et 5 passes décisives, il tentera de se relancer en Ligue 1 cette saison.

Amine Harit connait très bien le championnat français pour avoir évolué au FC Nantes. Il est d’ailleurs fier de rejoindre l’OM cette saison et est impatient de débuter sous ses nouvelles couleurs. « Je ressens énormément de fierté. N’importe quel joueur de football rêverait de porter les couleurs de l’OM. On sait la ferveur qu’il y a ici. C’est un honneur pour moi revêtir ce maillot. La motivation, on ne va pas la chercher bien loin quand l’Olympique de Marseille s’intéresse à vous. On n’y réfléchit pas à deux fois. C’est un très grand club français avec une superbe équipe, un palmarès et, surtout, un projet qui fait rêver beaucoup de joueurs (…) J’ai déjà hâte d’y être », a-t-il confié.

Amine Harit "confiant pour faire de belles choses"

Après avoir fait part de sa joie de rejoindre l’effectif entrainé par Jorge Sampaoli, Amine Harit a expliqué qu’il nourrit de grandes ambitions à l’OM. Il espère surtout montrer toutes ses qualités au Vélodrome et tout donner pour permettre au club de remporter des titres.

« Je suis quelqu’un de confiant et je sais qu’avec ce groupe on peut faire de très belles choses (…) C’est une grosse équipe avec énormément de talent, des jeunes aussi et insouciants. Pouvoir jouer aux côtés de grands joueurs comme ça, ça va être un réel plaisir », a ajouté la nouvelle recrue de l’ Olympique de Marseille.

L’entraîneur Jorge Sampaoli pourrait donc compter sur un élément très motivé cette saison, « un joueur qui aime trouver les espaces, faire jouer les autres et être décisif ». La dernière recrue marseillaise pourrait faire ses débuts sous la tunique marseillais après la trêve internationale lors du déplacement de l'OM à Monaco le 11 septembre prochain.