Stade Rennais : Décision radicale de Genesio pour un crack

Publié par Ange A. le 12 septembre 2021 à 09:55

S’il a adoubé le transfert d’Eduardo Camavinga vers le Real Madrid, Bruno Genesio s’est en revanche montré ferme concernant un autre crack du Stade Rennais. Le coach de Rennes confie avoir fermé la porte à un jeune du SRFC convoité sur le marché des transferts cet été.

Pas de départ pour un jeune du Stade Rennais

Le Stade Rennais a empoché un joli chèque venant du Real Madrid dans les derniers jours du mercato estival. Eduardo Camavinga a en effet rejoint le club espagnol contre 31 millions d’euros. Le natif de Miconje s’est engagé avec les Merengues pour six saisons, soit jusqu’en 2026. Comme l’international Espoir tricolore, un autre jeune aurait pu quitter le club breton cet été. Bruno Genesio révèle notamment avoir échangé avec Nayef Aguerd alors courtisé par certaines écuries anglaises. Le coach du SRFC indique avoir convaincu l’ancien dijonnais de rester à quai. « On a beaucoup échangé avec Aguerd parce que ça reste quand même des jeunes joueurs. Donc, pour moi, ça ne passe que par l’échange. Et si, à un moment donné, il y a une rupture, qu’elle soit d’un côté ou de l’autre, en général, ça ne se termine jamais bien », a révélé l’entraîneur de Rennes dans les colonnes de L’Équipe.

Un avenir bien scellé pour Nayef Aguerd à Rennes

À défaut de quitter le Stade Rennais, Nayef Aguerd a même prolongé son contrat avec le SRFC. L’international marocain (8 sélections) a rempilé pour une année supplémentaire avec les Rouge et Noir. Le défenseur central âgé de 25 ans est désormais lié au club breton jusqu’en 2025. Une belle affaire pour le club qui conserve l’une de ses satisfactions de la dernière saison. Pour sa première année à Rennes, Aguerd a disputé 40 matchs, dont 38 titularisations, pour trois buts et une passe décisive. Le natif de Kénitra compte déjà 2 réalisations en 6 apparitions cette saison.