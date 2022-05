Stade Rennais Mercato : Une grosse vente bientôt actée au SRFC

Publié par Timothée Jean le 26 mai 2022 à 15:56

Stade Rennais Mercato : Auteur d’une belle saison, le SRFC risque de perdre l’un de ses meilleurs défenseurs, qui se rapproche de la Premier League.

Stade Rennais Mercato : Nayef Aguerd se rapproche de West Ham

Le mercato estival sera sans doute très mouvementé du côté du Stade Rennais. De nombreux changements sont attendus au SRFC, alors que certains joueurs pourraient être priés de faire leur valise ou encore être arrachés par de grosses écuries européennes. C’est notamment le cas Nayef Aguerd.

Devenu incontournable dans le système de jeu mis en place par Bruno Genesio avec 40 rencontres disputées cette saison, l’international marocain n’est pas certain de passer l’été au Stade Rennais. Et pour cause, le défenseur polyvalent est très sollicité, particulièrement en Premier League où West Ham fait le forcing pour l’attirer. Selon les informations de Daily Mail, les dirigeants des Hammers ont accéléré les négociations ces dernières heures avec Nayef Aguerd et touchent enfin au but pour sa signature. D’autant plus que le principal concerné ne serait pas insensible au projet de West Ham.

Les représentants de Nayef Aguerd arrivent en Angleterre

Selon le média britannique, Nayef Aguerd a une préférence pour la Premier League et aurait déjà missionné ses agents afin de poursuivre les négociations avec Hammers. Ces derniers seraient actuellement à Londres en vue de finaliser les derniers détails pour sa venue. West Ham semble donc déterminé à recruter Nayef Aguerd et serait prêt à mettre jusqu’à 20 millions d’euros pour son transfert. Reste à savoir si ce montant sera suffisant pour convaincre la direction du Stade Rennais de céder son joueur.

De con côté, les Bretons pourraient réaliser une belle vente avec Nayef Aguerd, recruté en 2018 contre un chèque 4 millions d’euros en provenance de Dijon. Mais pour l’heure, les Bretons restent intransigeants dans les négociations. Mohamed Toubache Ter révélait récemment que la direction du SRFC réclamerait pas moins de 40 millions d’euros avant de céder son joueur. West Ham devra augmenter son offre s’il souhaite réellement recruter Nayef Aguerd. Les négociations se poursuivent afin de trouver un terrain d’entente.