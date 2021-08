Stade Rennais Mercato : Nouvelle signature officielle à Rennes

Publié par ALEXIS le 27 août 2021 à 20:25

Nayef Aguerd prolonge son aventure au Stade Rennais, un an après son arrivée. Il a signé un nouveau contrat d’une saison supplémentaire avec le club breton, ce vendredi.

Le Stade Rennais est satisfait de la première saison de Nayef Aguerd au club. Pour le démontrer, la direction rennaise lui a offert un nouveau contrat. Le défenseur a signé pour un an, alors que son bail initial allait jusqu’en juin 2024. « En prolongeant son contrat pour une année de plus, Nayef Aguerd est désormais engagé avec le Stade Rennais jusqu’en 2025 », a communiqué le SRFC, sur son site internet officiel.

L’arrière central a été décisif avec les Rouge et Noir lors des barrages de la Ligue Europa Conférence. Il a été buteur à l’aller (2-0) au Roazhon Park et au retour (1-3) contre Rosenborg BK. L’international marocain (8 sélections) s’est dit enchanté de rempiler à Rennes, alors qu’il avait des propositions. « Je suis très heureux de prolonger mon contrat. J’étais sollicité par beaucoup de clubs, mais le Stade Rennais F.C a montré une grande volonté de me garder », a confié Nayef Aguerd.

« J’ai eu la chance de connaître deux très bons coachs, Julien Stéphan et Bruno Genesio, des entraîneurs très ambitieux. Aujourd’hui, je sens que je progresse encore. Il y a encore une marge de progression à aller chercher, pour passer un cap sportivement. Il faut maintenant bonifier cette prolongation sur le terrain », a-t-il déclaré ensuite.

Maurice, « c’est une belle signature pour tout le monde »

Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais souligne que le N°6 des Rennais a été récompensé pour ses performances de la saison dernière et de ce début d’exercice 2021-2022. « Nayef Aguerd mérite cette prolongation. Il est allé la chercher. C’est ce que nous souhaitions également. Il a montré la saison dernière toute l’étendue de ses qualités. Il continue de progresser et prouve que c’est l’un des meilleurs défenseurs en France. Il sera certainement et rapidement l’un des meilleurs aussi en Europe. C’est une belle signature pour tout le monde », a déclaré le dirigeant du club de Ligue 1.