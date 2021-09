PSG Mercato : Un nouveau coup de génie se précise pour Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 13 septembre 2021 à 15:05

Cet été, le PSG s'est montré particulièrement très actif sur le marché des joueurs en fin de contrat. Et Leonardo compte bien se lancer sur ce nouvel eldorado dans les prochains mois afin de renforcer davantage l’équipe du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Un bon coup à jouer avec une star italienne ?

Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a frappé très fort sur le marché des joueurs libres durant le mercato estival qui vient de se refermer. Et cela donne déjà des idées à Leonardo pour l’été 2022. Le directeur sportif du club parisien veut encore aller puiser en Italie pour renforcer l’équipe de Mauricio Pochettino. Cible de longue date des Rouge et Bleu, Lorenzo Insigne pourrait ainsi rejoindre son grand ami Marco Verratti en Ligue 1 la saison prochaine.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Lorenzo Insigne n’a toujours pas trouvé d’accord avec la direction du SSC Naples pour prolonger. Et aux dernières nouvelles, Il Mattino assure qu’un accord est encore très loin d’être conclu entre les deux parties. Le journal transalpin explique que les dirigeants napolitains proposent à leur capitaine un nouveau contrat avec une réduction de salaire passant de 4,6 à 3,5 millions d’euros annuels. Un deal totalement insensé pour l’attaquant de 30 ans qui commence déjà à regarder ailleurs et le PSG voudrait en profiter pour le récupérer avec la promesse d’un salaire qui respecte son statut. Seulement, Leonardo n’est pas seul sur ce dossier.

Grosse bataille pour Lorenzo Insigne

D’après le Corriere Dello Sport, Lorenzo Insigne pourrait finalement rester et poursuivre sa carrière en Serie A. Le quotidien sportif révèle en effet que si l’international italien venait à quitter le Napoli, le champion en titre du championnat local, l’Inter Milan, serait d’ores et déjà prêt à le récupérer. Le Paris SG devra donc compter avec la concurrence des Nerazzurri pour une éventuelle signature de Lorenzo Insigne. Toujours selon la même source, d’autres clubs en Espagne et en Angleterre seraient également à l’écoute des négociations entre le champion d’Europe et ses dirigeants. Le Paris SG et Leonardo sont donc prévenus.