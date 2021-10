PSG Mercato : Leonardo prépare une grosse surprise pour Verratti

Publié par JEAN-LUC D le 11 octobre 2021 à 13:05

Si Marco Verratti jure fidélité au PSG au point d’envisager d’y terminer sa carrière, Leonardo pourrait davantage le combler lors du prochain mercato estival 2022. Et le directeur sportif parisien est déjà à l’oeuvre.

Mercato PSG : Leonardo se penche sur un ami de Verratti

Dans une interview accordée à France Info, Marco Verratti a réaffirmé sa flamme au Paris Saint-Germain. Arrivé en 2012 en provenance de Delfino Pescara, le milieu de terrain italien n’a pas l’intention d’aller chercher le bonheur ailleurs puisqu’il a tout à Paris. « Footballistiquement, j’ai eu la chance de jouer avec et contre de grands champions, lors de grands matches, c’est ce que je voulais par-dessus tout. Je suis tombé amoureux de ce club et c’est pour ça que j’essaie toujours de donner le maximum, pour rendre la confiance qu’on m’a donnée (…) Il me reste un peu de temps. Ce que je sais, c’est que je resterai toujours ici », a déclaré le joueur de 28 ans.

Et d’après les informations de Calciomercato, le Paris Saint-Germain pourrait encore rendre plus heureux Verratti l’été prochain. En effet, le média transalpin assure que Leonardo s’active en coulisses afin de recruter gratuitement Lorenzo Insigne à la fin de la saison. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant de 30 ans n’a toujours pas rempilé avec le SSC Naples et se dirige donc vers un départ libre l’été prochain. Une opportunité que veut saisir Leonardo pour reformer le duo Insigne-Verratti qui avait permis au petit club de Pescara de monter en Serie A durant la saison 2011-2012.

Toujours selon la même source, les contacts entre le clan Insigne et la direction sportive du PSG devraient même s’intensifier dans les semaines à venir, Leonardo souhaitant signer un premier accord avec le champion d’Europe 2021 dès l’ouverture du mercato hivernal. En attendant, le natif de Frattamaggiore dispute sa dernière année d’engagement sous le maillot du Napoli et ne semble pas vraiment pressé de renouveler son bail.

Lorenzo Insigne fait le point sur son avenir

Selon Calciomercato, les dirigeants napolitains discutent bel et bien avec l’entourage de Lorenzo Insigne en vue d’une prolongation de son contrat. Mais les positions sont très éloignées entre les deux parties. La publication sportive explique que si le joueur réclame une forte revalorisation de son salaire actuel de 4,5 millions d’euros par saison, son club formateur lui propose un contrat rehaussé avec un paiement de salaire étiré sur plusieurs années. Un scénario qui ne convient absolument pas au clan Insigne.

Les pourparlers sont dans l’impasse depuis plusieurs semaines déjà et la situation pourrait rester telle jusqu’au marché hivernal. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne a fait le point sur son avenir avec un réel doute sur la poursuite de son aventure avec Naples. « J'ai un contrat même s'il expire bientôt. Comme je l'ai dit ces derniers jours, je veux juste rester concentré sur le terrain. Il y a mon avocat qui parle avec le président. Ce n'est pas une affaire facile », a-t-il déclaré. Reste maintenant à savoir si Leonardo parviendra à le convaincre de venir retrouver son ami Verratti à Paris.