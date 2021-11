PSG Mercato : Succession Mbappé, un coup sensationnel se précise

Publié par JEAN-LUC D le 11 novembre 2021 à 15:01

Pas certain de garder Kylian Mbappé, le PSG s’active en coulisses pour une nouvelle star en attaque. Leonardo semble même sur la bonne voie.

Leonardo ouvre un nouveau chantier à 0€ pour l'après-Mbappé

Alors que le contrat de Kylian Mbappé prend fin le 30 prochain et que ce dernier n’a toujours pas renouvelé, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes afin de mettre la main sur une nouvelle en attaque. Si plusieurs sources allemandes ont récemment évoqué un intérêt de Leonardo pour la révélation européenne de la saison, Karim Adeyemi, Tuttosport assure ce jeudi qu’il n’y a pas que la piste menant au phénomène du RB Salzbourg qui occupe le directeur sportif du PSG en ce moment.

En effet, le média transalpin révèle que le Paris SG est passé à l’action pour Lorenzo Insigne. De récents contacts auraient notamment eu lieu Leonardo et l’agent de l’avant-centre du SSC Naples. Comme Kylian Mbappé, l’international italien arrive aussi au terme de son bail en fin de saison et le club de la capitale veut en profiter pour le récupérer gratuitement l’été prochain. Aux dernières nouvelles, l’affaire serait même très bien engagée pour l’actuel leader de Ligue 1.

PSG Mercato : Lorenzo Insigne au bord de la rupture avec Naples

Tuttosport indique notamment que si un accord pour une prolongation de contrat était déjà difficile à trouver entre les deux parties, les relations entre l’entourage de Lorenzo Insigne et le président napolitain Aurelio De Laurentiis se sont tendues ces dernières semaines. Dans une interview accordée à Il Roma, l’agent du compatriote de Marco Verratti s'est d’ailleurs a ouvertement dénoncé la baisse de salaire proposé à son poulain plutôt qu’une augmentation dans leurs échanges en vue d’une prolongation.

« J'entends trop souvent des journalistes assez importants de journaux nationaux insinuer que Lorenzo a refusé des offres XXL de Naples. Qu'il aimerait avoir une prime à la signature et que le président a dépassé les limites financières (…) Il faut toutefois préciser que le contrat de renouvellement proposé à mon client l'a été avec un rabais de près de 50% par rapport à ce qu'il gagne aujourd'hui », a déclaré Vincenzo Pisacane.

Puis d’ajouter : « En général, les renouvellements se font à la hausse. Il suffit de voir le traitement réservé à ceux qui ont signé un nouveau contrat avant Insigne. Inutile de dire que Lorenzo a été vexé. Nous sommes toujours en contact avec De Laurentiis, (…), mais il sait que la proposition doit être augmentée et non réduite (…) J'attends du club qu'il fasse un pas en avant vers le joueur et symbole de Naples. »

Le journaliste Raffaele Auriemma de Sport Mediaset et spécialiste du Napoli, confirme l’intérêt du Paris Saint-Germain pour le Champion d’Europe 201-21 et assure que Leonardo prépare en coulisses son arrivée pour 0€ le 1er juillet.

Affaire à suivre donc…