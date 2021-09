PSG et OM même problème, Sampaoli face à un choix difficile

Publié par Gary SLM le 14 septembre 2021 à 04:20

Comme leurs rivaux du PSG, l’OM est confronté à un sérieux souci dans ce début de saison. L’ entraîneur Jorge Sampaoli devra faire un choix.

Il n'en faudra qu'un à l'OM, Sampaoli doit choisir

Le Paris Saint-Germain a fait un mercato XXL qui a fait de lui la meilleure équipe de football sur le papier en Europe. Outre Neymar et Kylian Mbappé qui formaient déjà une belle paire en attaque, Lionel Messi est venu aggraver le problème de riche de l’équipe parisienne. Le club de la capitale n’a pas qu’un embouteillage à gérer en attaque. Mauricio Pochettino doit aussi faire des choix au poste de gardien de but.

Le PSG est bien fourni à ce poste puisqu’il compte à la fois Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma dans son effectif en plus de Sergio Rico González, Alexandre Letellier et Mathyas Randriamamy.

Le coach marseillais clairifie sur ses choix

Du côté du rival l’Olympique de Marseille, les choix ne sont pas aussi nombreux mais Jorge Sampaoli va devoir envoyer un portier sur le banc entre Steve Mandanda et Pau Lopez. Le second semble bien parti pour devenir le titulaire à ce poste à Marseille.

Le coach a déclaré à son propos : « Pau Lopez ? On l’a fait jouer en match amical lors de la trêve pour le voir à l’œuvre. Au-delà du problème selon lequel Steve est un emblème du club, j’essaye de donner du temps de jeu à chacun pour une concurrence saine. Aujourd’hui j’ai choisi Pau »

L’inamovible portier olympien est clairement vers le banc de touche puisque la victoire 2-0 des Marseillais face à l’As Monaco joue en faveur du nouveau venu.