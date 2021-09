OM : Une très bonne nouvelle tombe à Marseille pour Sampaoli !

Publié par JEAN-LUC D le 14 septembre 2021 à 06:05

C’est un sujet évoqué par Jorge Sampaoli lors de sa conférence de presse de vendredi dernier. Et l’entraîneur de l’ OM vient d’avoir entière confirmation de ce qu’il annonçait trois jours plus tôt.

OM : Arkadiusz Milik a repris l'entrainement

« Je crois que lundi, il va commencer à travailler certaines choses avec le groupe et en fonction de son évolution, on verra quand c'est qu'il peut reprendre la compétition comme les autres. Milik est d'un professionnalisme incroyable, il s'entraîne deux à trois fois par jour pour revenir et ça nous fait espérer qu'il puisse revenir sur les terrains très vite. Je pense que si lundi, ça s'améliore pour lui lors des exercices, c'est très possible qu'il soit disponible pour Rennes ou pour le match suivant. »

Comme annoncé par Jorge Sampaoli avant la victoire face à l’AS Monaco, Arkadiusz Milik se rapproche de plus en plus d’un retour à la compétition. L’international polonais de 27 ans a effectivement signé son retour à l’entraînement collectif ce lundi. Blessé à un genou en mai dernier, l’attaquant de l’Olympique de Marseille respecte les délais récemment évoqués par son entraîneur. Le coach argentin espère pouvoir compter sur son joueur la semaine prochaine lors du déplacement à Angers. Mais ce retour ne semble pas enchanter tout le monde.

Raymond Domenech pas emballé par le retour de Milik

Présent sur le plateau de L’Équipe du Soir, Raymond Domenech s’est demandé si le retour d’Arkadiusz Milik ne sera pas problématique au moment où l’équipe de Jorge Sampaoli semble bien en place avec un Dimitri Payet tout feu tout flamme en position d’avant-centre. Sans parler de la sensation sénégalaise Bamba Dieng, excellent dans le rôle de doublure.

« Moi je trouve que cette équipe est emballante. On prend plaisir à la voir jouer. Il peut toujours se passer quelque chose (…) Le vrai numéro 9 (Arkadiusz Milik) va enlever le milieu comme Harit, comme Payet qui est là entre-deux et qui gêne toutes les défenses parce qu’en fait ça décroche en permanence et ça part sur les côtés. Le fait de remettre quelqu’un dans l’axe va faire un vrai 4-3-3 qui sera différent et qui ne mettra pas les milieux dans la même situation », a analysé l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. Jorge Sampaoli est donc prévenu.