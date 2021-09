OM : Vers un terrible coup de froid pour Arkadiusz Milik

Publié par Ange A. le 03 septembre 2021 à 09:55

Malgré son important recrutement effectué cet été, l’Olympique de Marseille n’a signé aucun attaquant de pointe. Actuellement blessé, Arkadiusz Milik reste l’unique 9 de métier de l’OM. Les nouvelles concernant le buteur polonais sont loin d’être reluisantes.

Terrible nouvelle pour le retour du Polonais Arkadiusz Milik

Particulièrement actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille affiche toujours une carence en attaque. La direction de l’ OM n’a signé aucun nouvel avant-centre cet été. Avec les départs de Valère Germain et de Dario Benedetto, Arkadiusz Milik est le seul attaquant de pointe de métier dont dispose Jorge Sampaoli. Mais jusqu’ici l’avant-centre de 27 ans n’a pas encore fait ses débuts cette saison. En son absence, le technicien argentin a repositionné Dimitri Payet dans l’axe, en faux 9, avec un certain succès (3 buts et une passe décisive en 4 matchs). Blessé depuis la fin de saison dernière,le Polonais a même manqué l’Euro 2020. Alors que son retour sur le rectangle vert était espéré après la fenêtre internationale actuelle, Milik devrait encore rester sur le flanc pour une longue période.

Milik de retour en octobre

La Provence révèle en effet que l’Olympique de Marseille devra encore attendre avant de pouvoir compter sur Arkadiusz Milik. Le journal régional indique que le staff de l’OM ne veut prendre aucun risque avec son buteur. Son retour à la compétition pourrait être repoussé d’un mois, révèle la source. Le natif de Tychy pourrait néanmoins reprendre l’entraînement collectif après la trêve internationale. Arrivé lors du dernier mercato hivernal, le joueur prêté avec option d’achat par Naples a réalisé une bonne demi-saison avec le club phocéen. Il a inscrit 10 buts et délivré une offrande en 16 apparitions sous le maillot marseillais. Raison pour laquelle le retour de Milik à la compétition est tant attendu au Vélodrome.