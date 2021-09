PSG Mercato : Le Paris SG envoie un message au Real pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 14 septembre 2021 à 16:20

Le PSG tient à Kylian Mbappé et veut tout faire pour qu’il comprenne et qu’il accepte enfin de prolonger son bail qui expire le 30 juin prochain. Face à l’intérêt de plus en plus confirmé du Real Madrid, le club de la capitale bouge également ses pions dans ce dossier.

Le PSG drague discrètement Mbappé

Après s’être heurté au refus du Paris Saint-Germain avec une offre de 180 millions d’euros durant l’été, le Real Madrid se focalise désormais sur la fin de saison pour espérer voir débarquer l’international français de 22 ans. Toutefois, les dirigeants madrilènes redoutent toujours que le vice-champion de France en titre ne parvienne entre temps à convaincre son numéro 7 de renouveler son bail. Tous les faits et gestes des Rouge et Bleu sont donc scrutés à la loupe du côté de Madrid.

Et la campagne de communication du Paris Saint-Germain pour la sortie de son maillot third n’a pas laissé sans commentaires les médias madrilènes. En effet, au milieu d’une pléiade de stars du PSG, c’est le jeune Bondynois qui a été mis au premier plan avec derrière lui Lionel Messi et Neymar.

Pour le quotidien Marca, « le PSG a placé Mbappé à la tête de l’équipe et de ses stars, devant même Messi, Ramos et Neymar (…) S’il y a un moyen pour le PSG d’envoyer des messages subliminaux au Real Madrid qu’il ne vendrait en aucun cas Mbappé, c’est par ce type d’acte (…) Après avoir remporté la bataille lors du dernier mercato, le PSG doit encore décider de la fin de la guerre. Il lui reste une saison pour convaincre Mbappé de ne pas partir librement l’annoncer et ce type d’événement peut servir à le faire changer d’avis. » Derrière cette présentation, se cache donc une véritable campagne de séduction de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco. Suffisant pour convaincre le joueur ?

Kylian Mbappé a déjà pris sa décision

Arrivé en 2017 pour 180 millions d’euros, Kylian Mbappé pense avoir fait le tour en Ligue 1 et veut désormais rejoindre le Real Madrid pour viser encore plus haut et décrocher son premier Ballon d’Or. D’après les informations du journal OK Diario, le compatriote de Karim Benzema a pris sa décision et ne compte pas du tout prolonger son engagement avec le Paris Saint-Germain. En contact régulier avec Florentino Pérez, il l’a rassuré concernant sa volonté de défendre les couleurs madrilènes la saison prochaine. D’ailleurs, les deux parties n’excluent pas de signer un préaccord dès le 1er janvier 2022. Le PSG est ainsi prévenu.